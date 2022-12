Turull (Junts) replica a Sánchez que el 'procés' no ha terminado: "Confunde el deseo con la realidad"

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha replicado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el proceso independentista no ha terminado y cree que "confunde el deseo con la realidad".

"El proceso no ha acabado porque no se ha culminado y no se ha hecho efectivo lo que se votó y decidió el pueblo de Cataluña el 1-O. Otra cosa es que piense que su estrategia de mesa de diálogo, con la ayuda de algunos de aquí, ha dado resultados. Y no es así", ha sostenido en declaraciones enviadas a los medios.

Según Turull, en el diccionario político catalán no existe la palabra rendición, por lo que avisa de que "no habrá acabado nada hasta que se no se culmine lo que se votó" en el 1-O.

Tras considerar que la mesa de diálogo no ha afrontado sus dos principales objetivos, la autodeterminación y la amnistía, ha añadido que "si no se ha solucionado el conflicto catalán, no se ha acabado el proceso".

Después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se haya abierto a una reforma de la Constitución para lograr un referéndum acordado, Turull cree que conseguirlo es un tema de voluntad política y no un debate jurídico, y ha constatado que el independentismo ya lo ha intentado todo para lograrlo.

Ante la negativa del Estado a acordar un referéndum, ha defendido que lo que deben hacer las fuerzas independentistas es sentarse para buscar un nuevo trazado que permita "volver a pasar a la acción, como se hizo en 2017".