Turull remarca que el apoyo en la legislatura dependerá de avances y no de "pactos ni reuniones"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha remarcado que el apoyo de su partido a lo largo de la legislatura está condicionado a los avances, "no a pactos ni reuniones", y ha añadido que los compromisos con el PSOE se asumirán ante la figura del mediador.

"Si acordamos, por ejemplo, que para votar los presupuestos antes se tiene que haber cumplido por parte del Gobierno esto, aquello y lo otro, si no se cumple, hay un mediador que da fe de ello y quedamos libres de apoyarlos", ha explicado en una entrevista en el diario 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este domingo.

Para él, el pacto Junts-PSOE alcanzado el jueves es un acuerdo marco que puede hacer llegar a un pacto histórico porque "sienta las bases y fija un diagnóstico profundo de por qué existe este conflicto político entre Catalunya y España y el terreno de juego para intentar solucionarlo".

Y si bien ha remarcado que, por parte de Junts, la "desconfianza hacia el PSOE y hacia el Estado es muy grande", ha valorado que el pacto incluye el mecanismo de mediación, verificación y acompañamiento internacional, que según él da las garantías.

UNILATERALIDAD

Preguntado por si renuncian a la vía unilateral, ha respondido que la unilateralidad "es un derecho que tiene toda nación. Ahora bien, si estás cumpliendo un acuerdo y se cumple por parte del otro no la utilizas".

"No renunciamos a nuestros posicionamientos. El PSOE no renuncia a los suyos. Pero una acuerdo que nace de una renuncia de lo que es esencial para ti, es un fracaso. Por eso, dejamos constancia de que no se pasa página", ha añadido.

Y al preguntársele por cuál es la alternativa de Junts si no consiguen el referéndum, ha respondido: "Cuando una cosa no funciona pero mantienes el objetivo, cambias de estrategia. Ahora nos dedicaremos a que esto salga bien y pondremos ahí todos los esfuerzos".