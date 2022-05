Uatae pide al Gobierno una nueva prestación para que los autónomos afronten la subida de los precios

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La organización de autónomos Uatae ha propuesto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la creación de una nueva prestación por cese de actividad extraordinario que permita a los autónomos afrontar el impacto de la inflación y de la crisis energética.

Aunque Uatae valora de forma positiva los esfuerzos realizados por el Gobierno para aligerar la factura de los autónomos con medidas como la bonificación al combustible o el tope al precio del gas en el mercado ibérico, advierte de que el trabajo autónomo, por sus características concretas, debe contar con mecanismos específicos para afrontar la escalada de los precios.

Así, Uatae ha hecho llegar al Ministerio una propuesta para crear una prestación extraordinaria para aquellos trabajadores autónomos que, no teniendo reconocido un periodo mínimo de cotización por cese de actividad de 12 meses, vean reducido su rendimiento neto al menos un 30% en el segundo trimestre de 2022 respecto al cuarto trimestre de 2021, siempre que su rendimiento neto sea inferior al 1,25% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

La organización plantea que esta prestación dure tres meses, de manera que abarque la totalidad del segundo trimestre, con independencia de que pudiera prorrogarse una vez transcurrido dicho plazo si las circunstancias no han cambiado.

Durante el tiempo de percepción de esta prestación, Uatae pide que el trabajador autónomo quede exonerado de abonar las cuotas a la Seguridad Social.

Al mismo tiempo, propone una prestación por cese de actividad compatible con el desarrollo de la actividad para aquellos autónomos que, reuniendo al menos 12 meses de cotización por cese de actividad, vean reducido su rendimiento neto un mínimo de un 30% en el segundo trimestre de 2022 respecto al cuarto trimestre de 2021.

La organización plantea que la cuantía de esta prestación se fije en el 70% de la base de cotización del primer trimestre de 2021, pues se trata de una prestación cuyos beneficiarios cuentan con derechos generados de acceso a la prestación por cese de actividad.

También plantea que la duración de esta prestación compatible con la actividad sea inicialmente de tres meses y que durante el tiempo de su percepción no se abonen cuotas a la Seguridad Social.

En el caso de no poder acceder a ninguna de estas dos prestaciones, Uatae propone una exoneración de cuotas del 75% para aquellos que, pese haber reducido su rendimiento neto al menos un 30%, no cumplan alguno de los requisitos anteriores. Dicha exención no resultaría de aplicación si el rendimiento neto del segundo trimestre de 2022 supera dos veces el SMI.

"Es de justicia contar con un escudo propio para las trabajadoras y trabajadores autónomos", ha subrayado la secretaria general de Uatae, María José Landaburu.