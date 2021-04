Uber Eats permitirá la posibilidad de hacer pedidos a restaurantes y recogerlos durante el viaje en Uber

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Uber ha anunciado este miércoles nuevas funcionalidades parasus servicios de movilidad y reparto de comida a domicilio que se lanzarán próximamente en España, entre los que destaca el 'Pick up and Go', que ofrece a los usuarios la posibilidad de hacer pedidos y recogerlos durante su desplazamiento, según ha informado la plataforma.

En concreto, mediante esta función, un usuario que esté viajando en Uber podrá ver los restaurantes cercanos a su destino en el mapa de la aplicación y pulsando sobre el icono de Eats podrá realizar un pedido al local elegido, para posteriormente recogerlo de camino a su destino o seleccionar el restaurante como parada final de su viaje.

Otra de las novedades que llegarán a España es la 'multi-cesta', que permitirá crear, gestionar y pagar varias cestas de la compra dentro de la aplicación de manera simultánea. De esta forma, los usuarios podrán pedir en varios restaurantes y tiendas al mismo tiempo.

También destaca la opción de pedido anticipado, que ya está disponible en España, que permite al usuario poder reservar un pedido antes de que abra el propio restaurante y pasar a recogerlo justo a la hora de apertura.

La última funcionalidad presentada ha sido 'Savings Hub', una sección que aparecerá en la pantalla de inicio de la app de Uber Eats y que agrupa todas las ofertas y descuentos disponibles para el usuario, permitiéndole acceder a ellas de manera fácil y rápida.

Por otro lado y tras el incremento de viajes programados, la plataforma ha lanzado 'Uber Reserve', una nueva funcionalidad que permite a los usuarios planificar y reservar su viaje con antelación con tan solo pulsar un botón. Este servicio llegará en los próximos meses a España para reservas de viajes de Uber Black.