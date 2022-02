Ucrania.- Convocan en Sol una concentración contra la guerra y la OTAN, que apoyan IU Madrid y PCM

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Diversos colectivos han difundido la convocatoria de una concentración, a través de redes sociales, este viernes a las 19.30 horas, en la Puerta del Sol de Madrid, contra la guerra tras el reciente ataque ruso a Ucrania y también contra la OTAN.

La protesta cuenta con el apoyo de IU Madrid, el Partido Comunista de Madrid, que a través de sus cuentas en Twitter han difundido la convocatoria y animan a participar en el llamamiento elaborado por el colectivo 'OTAN no Madrid', bajo el lema 'No a la guerra, no a la OTAN'.

Este movimiento se define como espacio abierto de organización frente a la celebración de la Cumbre de la alianza atlántica que tendrá lugar en el mes de junio en Madrid.

A nivel federal, IU emitió ayer un comunicado en el que mostraba su condena al ataque lanzado por Rusia a Ucrania tras la "escalada de tensión con la OTAN" y pedía al Ejecutivo que no alimente "ni directa ni indirectamente" este conflicto.

También demandaba la disolución de la alianza atlántica y señalaba que sería "un error entrar en una nueva espiral de sanciones y medidas coercitivas unilaterales como la vivida hace siete años entre la Unión Europea y Rusia".

"NI PUTIN, NI OTAN" Y DESMILITARIZAR LAS SOCIEDADES

Por su parte, CNT Madrid, Ecologistas en Acción en la Comunidad o el diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid han llamado a concentrarse en Sol, aunque recogen otro cartel bajo el lema 'Otra vez no a la guerra. Vuestras guerras, nuestras muertes. Ni Putin ni la OTAN. Por la desmilitarización de nuestras sociedades'.

Mientras, el sindicato UGT Madrid y varios colectivos sociales también difunden los planes de concentración, pero en este caso con el lema 'Otra vez no a la guerra'.

Por su parte, un portavoz de 'Otan no Madrid' ha explicado a Europa Press que esta convocatoria es respaldada por multitud de colectivos y activistas, que acuden con diversidad de consignas y lemas a la protesta.

Eso sí, el objetivo de esta plataforma durante esta tarde es mostrar su rechazo a las "políticas imperialistas" y de "injerencias", así como su reivindicación de la paz, como expondrán esta tarde con la lectura de un manifiesto. También pondrá de nuevo de manifiesto el rechazo de este colectivo a que España acoja en junio la próxima cumbre de la OTAN.