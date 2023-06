Ucrania.- Solana, seguro de que pronto se hallará la vía del armisticio: "Lo importante es que se deje de matar"

TOLEDO, 22 (EUROPA PRESS)

El exsecretario general de la OTAN y presidente de EsadeGEO, Javier Solana, se ha mostrado convencido de que el conflicto en Ucrania "no va a ser eterno", remarcando que "bastante pronto" se hallará la "manera de alcanzar un armisticio". Asimismo, se ha mostrado preocupado de que los populismos tengan más presencia en gobiernos europeos, ya que no promueven una postura de defensa de la Unión Europea.

"Con el populismo en más gobiernos empiezo a preocuparme. Unas elecciones en un país europeo con unas elecciones sobre Europa. Hay que seguir diciendo en las campañas electorales que somos europeos. Subrayo todo esto mucho", ha afirmado durante la sesión de clausura del XXXV Seminario Internacional de Seguridad y Defensa que se ha celebrado en Toledo este jueves.

En Ucrania, según Solana, "lo importante es dejar de matar, que se imponga la racionalidad de dejar de matar", y ya luego vendrá "cómo se pudiera vivir juntos". "La fórmula es difícil, porque la línea del armisticio es muy parecida a la línea final", ha aseverado.

A su juicio, el mayor problema que se pueda dar en este escenario de guerra es que crezca la tensión en el campo asiático, concretamente, ha señalado, si Estados Unidos entra en conflicto con China, lo que "tendría una gran repercusión sobre Europa y nuestra seguridad".

"EEUU, por muy potente que sea, no sería capaz de mantener dos frentes abiertos. Uno en Asia y en Europa", ha remarcado Solana, quien ha incidido en que se debe evitar "por todos los medios que no haya un nuevo conflicto en el Pacífico", algo para lo que Europa tiene que estar más preparada.

Además, ha incidido en que no hay que perder mucho tiempo pensando en las infraestructuras, sino que hay que emplearlo en utilizar bien las que tenemos, aunque sí ha apelado a reflexionar respecto a que Europa "aún no tiene capacidad de autonomía estratégica". "No tenemos los medios, los tenemos que comprar fuera, el 60 por ciento se las armas se compran fuera", ha precisado.

AUDITORÍA ANUAL DE GASTO EN ARMAS

En el ámbito de las armas, a su parecer, hay que preguntarse "cómo se gasta, dónde se gasta, cómo se compra y dónde se compra", por lo que ha pedido a los militares que soliciten a los políticos una reunión anual que trate "cómo va" el gasto militar, para tener una "obligación anual de tener que dar la cara a los demás" sobre el desarrollo de estas inversiones, de la misma manera que hay un encuentro fiscal sobre la Unión Europea.

Además, remarcando el gran papel de los militares españoles, "que conocen Europa más que algunos políticos en activo", ha demandado que tienen que planificar su ámbito de actuación "con mentalidad europea", no solo desde la óptica nacional.

También ha reparado en "cuánto supondrá de sacrificio económico desde el punto de vista nacional" la reconstrucción de Ucrania, que, ha advertido, "va a costar millones de euros". "Una parte nos tocará a nosotros, no podemos pensar que no tendrá coste, moralmente ese sacrificio lo vamos a tener que hacer", ha incidido.

DEFENSA ASPIRA A LA PAZ DIGNA

Por su lado, el secretario general de Política de Defensa (Segenpol), el almirante Juan Francisco Martínez, ha señalado que lo que más preocupa es "restaurar la paz en Europa", una "paz digna". "La situación para lograr la concordia con Ucrania nos va a llevar mucho tiempo. España lo va a impulsar".

En un escenario de guerra como el de Ucrania, Martínez ha asegurado que "la fuerza necesita la mano tendida y la mano tendida necesita fuerza para ser creíble", apelando a que "Ucrania tiene todo el derecho a recuperar la dignidad y la libertad" y destacando que "España y sus socios están proporcionando a Ucrania una ayuda tremendamente significativa".

Se ha centrado en destacar las características del apoyo español, posicionándolo como "el más ágil de todos y discreto", sin necesidad de tener que ganar "un concurso de belleza" en relación al soporte que presta a Ucrania. Además, lo ha definido como "particularmente rápido en desmilitarizar sistemas cuando están obsoletos".

Tras el fracaso en la construcción de la arquitectura de seguridad en Europa, el almirante Francisco Martínez ha reparado en que se debe construir "una arquitectura de la desconfianza", fertilizando y regando "nuestra industria, nuestra tecnología y promoviendo una conciencia europea que nos hará poner ese pilar a sociedades más fuertes".

En otras palabras, lo ha definido como "un castillo con puentes a su alrededor que busque disminuir los contrastes socieconómicos"

Finalmente, ha abogado por "mover a los países europeos de su sofá de confort de la superioridad", que "recuerda demasiado al colonialismo". "A Ucrania no le exigimos nada cuando le damos material, y exigimos todo a los países africanos. Debemos tener mayor empatía en el sur global", ha demandado.