UGT advierte de que la posible fusión BBVA-Sabadell no debe perjudicar a los trabajadores

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

UGT ha advertido de que la posible fusión BBVA-Sabadell no debe perjudicar a los trabajadores de estas entidades financieras y avisa de que no admitirá ninguna medida no negociada con la representación legal de los trabajadores.

Así, desde las secciones sindicales de UGT en BBVA y Banco Sabadell manifiestan que "lo más importante son las personas trabajadoras" y subrayan que "en ningún caso, aceptarán medidas forzosas, máxime en estos momentos en los que ambas entidades han presentado unos beneficios récords para 2023 y el primer trimestre del 2024".

Según informa en un comunicado, UGT velará por que la concentración bancaria derivada de este posible proceso de fusión cumpla la normativa vigente y no suponga un menoscabo en el servicio al cliente.

Asimismo, desde el sindicato anuncian que las secciones sindicales de UGT en BBVA y Banco Sabadell ya están trabajando coordinadamente para la mejor defensa de los intereses de las plantillas.