UGT y asociaciones de pensionistas piden a Valerio que no se penalice la pensión con 40 o más años cotizados

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, y la Asociación Jubilación Anticipada sin penalizar con 40 años o más cotizados (ASJUBI40) han pedido este jueves a la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo y exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que en el futuro acuerdo al que debe llegar esta comisión se revise el concepto de contributividad para las largas carreras de cotización con el objetivo de que más de 40 años cotizados generen una pensión "digna y sin recortes".

Así se lo han trasladado a Valerio durante una reunión en el Congreso a la que también ha asistido la Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Prejubilados y Jubilados de Telefónica (CONFEDETEL).

Barrera ha denunciado que durante la crisis de 2008 y gracias a la "desregulación de los ERE que trajo la reforma laboral", se despidieron a casi cinco millones de personas en España, de los que la mayoría eran mayores de 55 años.

Por ello, ha pedido que se tenga en cuenta la despenalización de los coeficientes reductores de las jubilaciones pasadas y futuras para las jubilaciones involuntarias procedentes de ERE, despidos colectivos involuntarios, contratos individuales de prejubilación involuntarios, etc. En la misma línea, ha reclamado la eliminación del límite temporal para aplicar la cláusula de salvaguarda en el caso de ERE.

"Para estas personas que han visto recortada su pensión hasta en un 40% por el hecho de haberse jubilado anticipadamente, hay que cambiar la ley, porque en nuestro país, a diferencia de otros países de la Unión Europea, no se tienen en cuenta esas largas carreras de cotización para generar una pensión sin recortes y digna", ha indicado.

La responsable sindical ha insistido en que esta medida se incorpore en el texto de recomendaciones del Pacto de Toledo, pues considera que es la única forma de que a través de la mesa del diálogo social se pueda llegar a un acuerdo que origine un texto normativo donde se eliminen los recortes en las pensiones a quienes presentan largas carreras de cotización.

Desde ASJUBI40 también se ha defendido la eliminación de los coeficientes reductores que se aplican a las jubilaciones anticipadas en los casos en que concurren cotizaciones de 40 o más años.

"La aplicación de estos coeficientes está suponiendo una discriminación muy injusta y un perjuicio de por vida a los jubilados anticipados desde hace muchos años (...) sin que se haya dado solución por ninguno de los distintos Gobiernos", ha señalado la asociación.

ASJUBI40 ha indicado además que desde 2016 se han aprobado en once comunidades autónomas diversas proposiciones no de ley a favor de esta reivindicación, instando al Gobierno a tomar medidas para su solución, y en 2018 fueron aprobadas dos proposiciones no de ley en las Comisiones de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Congreso y del Senado.

La asociación espera que, a la mayor brevedad posible, el consenso que parece haber en los partidos políticos en torno a esta cuestión se traduzca en una recomendación de la Comisión del Pacto de Toledo para despenalizar todas las jubilaciones anticipadas, pasadas y futuras, en los casos en que concurran 40 años o más cotizados.