UGT y CCOO reclaman la regeneración de la democracia, mejores salarios y una reducción de jornada

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, han reivindicado este miércoles una "democracia decente" durante la manifestación del Primero de Mayo en Madrid y han apuntado como grandes reclamaciones la reducción de la jornada laboral y el pleno empleo.

La movilización del 1 de Mayo de Madrid ha contado con la participación 10.000 personas, según la Delegación del Gobierno, 120.000, según cifras sindicales. Entre los asistentes han estado las tres vicepresidentas del Gobierno y hasta seis ministros, junto con diferentes dirigentes socialistas.

UGT y CCOO han salido este 1 de Mayo en Madrid en una movilización bajo el lema 'Por el pleno empleo: menos jornada, mejores salarios', que ha estado acompañada por más de 70 movilizaciones a lo largo de España, en una jornada que se ha iniciado unos minutos más tarde de las 12.00 de la mañana, desde la Gran Vía, y ha finalizado en Plaza España sobre las 14.20, donde Sordo y Álvarez han presentado sus reivindicaciones.

Para Álvarez, este 1 de Mayo va de demostrar que "sí merece la pena" y para pedir en las calles una "democracia decente", después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara una jornada de reflexión de cinco días hace una semana para decidir o no su continuidad en la Moncloa.

"La guerra sucia no sirve nunca en democracia, no se puede ejercer nunca desde los poderes públicos. Por eso, este gesto, esta parada, estos cinco días de reflexión del presidente tienen que ser de todo el país para exigir cambios en profundidad. Queremos una democracia decente", ha clamado Álvarez, a la vez que ha subrayado que las calles de toda España se han llenado este 1 de Mayo para que "la ultraderecha rabie".

Por su parte, Sordo ha afirmado que no se puede permitir un "debate tóxico" que amenaza con enfrentar a la sociedad y ha pedido buscar "transversalidad", pero no a costa de no asumir la "legitimidad política". "Ese es el problema de fondo, que aquí hay quien no ha asumido la legitimidad de los resultados democráticos en España", ha reiterado.

ASEGURAN QUE EL PLENO EMPLEO ES POSIBLE

En relación al pleno empleo, Sordo ha insistido en que "es posible" alcanzar este pleno empleo, pero, para ello, ha indicado que se debe "redistribuir la riqueza".

"Hay dinero para impulsar la inversión. Las empresas en España se quejen lo que se quejen, pero están marcando los mayores beneficios, los mayores excedentes empresariales de la historia. El 20% de las empresas más importantes de este país están en récord de beneficios y en récord de excedentes", ha expuesto.

Por ello, ha pedido utilizar los recursos públicos para esa inversión productiva, pero con la garantía de inversión a largo plazo por parte de las empresas privadas. "Ya no es tiempo de la colaboración público-privada, esa que pretende poner en las cuentas de resultados de las empresas parasitarias", ha recalcado.

REITERAN LA NECESIDAD DE LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL

De igual manera, Sordo y Álvarez han clamado por la reducción de la jornada laboral, que se está negociando con el Gobierno y la CEOE para llevarlo a las 37,5 horas sin merma salarial para 2025. No obstante, Álvarez ha apuntado que las 37,5 horas son "el camino" hacia las 32 horas de jornada laboral semanal.

"Queremos trabajar menos para vivir mejor y si se molestan, peor para ellos", ha subrayado Álvarez, que ha insistido en que esta reducción debe hacerse sobre todo por los trabajadores más vulnerables, ya que, "donde no hay sindicatos, no se ha podido reducir el tiempo de trabajo por la vía de los convenios colectivos".

Para Sordo, la jornada laboral hay que llevarla "al menos" a las 37,5 horas, pero también hay que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores más vulnerables, controlar el tiempo de trabajo y la distribución del mismo, porque "el convenio pone lo que quiere poner y en la realidad si no se cumple, no vale demasiado".

De igual manera, ambos líderes sindicales se han pronunciado acerca de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y han pedido al Gobierno y a la mayoría parlamentaria "que tire para adelante" porque "los jueces no eligen a los jueces". "No es un club de petanca donde los socios del club de petanca eligen al presidente y al gerente entre ellos", ha expuesto Álvarez.

Por otro lado, durante la manifestación, las secretarias generales de UGT Madrid, Marina Prieto y de CCOO Madrid, Paloma López, han acusado al Ayuntamiento de Madrid, presidido por José Luis Almeida, de intentar "boicotear" la misma al dificultar la instalación de todo lo que necesitaban para desarrollar la concentración, que se ha iniciado unos minutos más tarde de lo esperado por dicha razón.