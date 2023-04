UGT centra sus propuestas para las elecciones de mayo en SMI, vivienda y empleo

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

UGT ha presentado este miércoles su guía de propuestas para las elecciones autonómicas y municipales de mayo, centradas en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las políticas de vivienda y empleo.

El sindicato coloca el SMI como "eje central de las políticas sociales de las Administraciones Públicas", de manera que todas las medidas y prestaciones de las comunidades autónomas y ayuntamientos tengan esa renta como referencia.

Además, UGT también pide abono transporte gratuito para las personas que cobren igual o inferior al SMI o un bono de alquiler del 30% del SMI para personas en esa misma situación.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señala en un vídeo que el SMI "es uno de los elementos claros" del sindicato, y reclama también que se hable en esta campaña electoral "de aquellas cuestiones que realmente se deciden en los ámbitos locales, es decir, en los ayuntamientos o en las comunidades autónomas".

"Hay que hablar de vivienda, por supuesto, y la vivienda es responsabilidad de las comunidades autónomas, es responsabilidad de los ayuntamientos", agrega Álvarez.

En este sentido, el sindicato propone la creación de un parque significativo de viviendas sociales en alquiler o ayudas directas a jóvenes y familias con menos recursos.

En concreto, UGT considera "razonable" aumentar en 200.000 viviendas el parque Público de Viviendas Sociales en la próxima legislatura, con un coste de 4.000 millones de euros, financiados a través de presupuestos y créditos blandos.

El sindicato cree que esto debe hacerse de la mano de la construcción de la compra por parte de las corporaciones locales y comunidades autónomas.

También insiste en garantizar el derecho a la vivienda "a través de contratos largos, control de alquileres y ayudas directas a jóvenes y familias con menos recursos", paralizar los desahucios, garantizar la alternativa habitacional a personas vulnerables víctimas de desahucios y obligar a ofrecer alquiler social a bancos y grandes propietarios antes de iniciar una demanda.

En su lista de propuestas, incluye la paralización de todas las demandas y desahucios de fondos buitre, banca y grandes inmobiliarias hasta la puesta en marcha del reconocimiento de derecho de alquiler social a las familias sin alternativa, eliminar las exenciones fiscales a fondos buitre y socimis, o eliminar los desahucios de la vivienda habitual y la adopción de medidas para evitar su pérdida.

Asimismo, marca como objetivo a los gobiernos facilitar el acceso a viviendas en régimen de alquiler a precios accesibles para familias y jóvenes en umbrales de renta en torno al SMI, de manera que dos miembros no superen 30.240 euros.

Álvarez también insta a introducir en el debate de esta campaña las políticas sociales, como la atención a las personas mayores en las residencias.

"No se puede mantener esta situación catastrófica que hay en algunas residencias de nuestro país, de atención a las personas mayores, ni tampoco las condiciones de trabajo de las trabajadoras y las trabajadoras de las residencias", denuncia el líder de UGT.

SANIDAD, EL PROBLEMA "MÁS IMPORTANTE" DE LOS CIUDADANOS

Por otro lado, también considera imprescindible hablar de educación y de sanidad, "uno de los problemas más importantes de la ciudadanía". "Es necesario poder solventarlo, sobre todo, a partir de los impuestos. Un país que no paga impuestos, una comunidad autónoma que no paga impuestos, no da servicios a sus ciudadanos", recalca el líder de UGT.

El sindicato establece en su guía de propuestas el establecimiento de un modelo de financiación sanitaria que garantice la suficiencia de los recursos y sirva para atender los servicios de asistencia sanitaria en las comunidades autónomas y cambiar el modelo hospital-centrista, con un refuerzo de la Atención Primaria y Comunitaria.

Sobre este último punto, pide aumentar la financiación para llegar, al menos, al 25% del total del gasto sanitario e incrementar los recursos humanos y asistenciales.

En lo que respecta a la educación, UGT pide ampliar la educación pública y gratuita de 0 a 3 años, fortalecer el sistema de becas y aumentar la oferta pública de plazas de Formación Profesional, entre otras medidas.

"Desde la UGT nos gustaría que esta campaña sirva justamente para hablar de esas cosas, de las cosas que de verdad necesita la gente y de las cosas de verdad que se van a decidir en los parlamentos de las comunidades autónomas y en los ayuntamientos", concluye Álvarez.

En materia fiscal, UGT denuncia los recortes fiscales que se han producido, ya que "se han demostrado ineficaces y fomentan la desigualdad".

El sindicato reclama un sistema fiscal justo y progresivo, y pide mantener el tipo máximo del tramo autonómico de las rentas más altas a partir de 120.000 euros y destinar su recaudación a las políticas sociales. También incluye el establecimiento del impuesto al Patrimonio no productivo.

Por otro lado, considera que deben bonificarse las actividades dedicadas a la dependencia y al cuidado de mayores, así como la creación de empleo responsable y de calidad.