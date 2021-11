UGT cree que el PP ha influido en el rechazo de CEOE al acuerdo de pensiones porque le "afeó" el primer pacto

Pepe Álvarez dice que hay que derogar la reforma laboral "sí o sí", con "empresarios si es posible, pero si no, sin ellos"

BILBAO, 17 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, cree que en el rechazo de la CEOE al acuerdo de pensiones ha podido influir la postura del PP que "afeó a la patronal" que firmara el primer pacto sobre pensiones que se alcanzó en junio.

En una entrevista a Radio Euskadi recogida por Europa Press, se ha referido, de esta manera, al último acuerdo sobre pensiones alcanzado por el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT, sin el respaldo de la CEOE, que rechaza la subida de cotizaciones sociales establecida.

El dirigente sindical ha señalado que, "por primera vez en muchos años", se hace un acuerdo en el que "no se va hacia atrás, sino que se mejora sustancialmente".

Pepe Álvarez ha afirmado que "se inicia un camino" en el que se deja de "recortar presiones como instrumento para equilibrar el sistema" y se entra en uno en el que "hay que pagar más". "La Seguridad Social tiene que recaudar más fondos para poder mantener el sistema y esta es una primera medida importante", ha añadido.

Tras recordar que desde el año 82 los empresarios dejaron de pagar cuatro puntos a la Seguridad Social, cree que también vía impuestos habrá que financiar las pensiones y ha manifestado que es un tema que "tienen en la agenda".

"A partir de ahora, una vez que hemos superado que hay que ir al equilibrio por la vía del recorte de la pensión o del aumento de la edad de jubilación, es momento de plantearnos que haya impuestos directos que vayan a la Seguridad Social", ha manifestado.

El líder de UGT ha rechazado que este acuerdo vaya a afectar negativamente a la recuperación económica como afirma la patronal, entre ellas, la propia Confebask. "No lo va a ser por la cuantía, estamos hablando de una cuantía que es importante en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social porque es la cuantía de muchas personas, pero es bastante asumible para las empresas y los trabajadores", ha añadido.

Además, ha indicado que España es un país con unos costes unitarios por hora trabajada "muy bajos" respecto a la mayoría de los países de la UE, de manera que no cree que tenga "un problema de salarios", que, además, a su juicio, tienen que subir.

Preguntado por si cree que la CEOE se ha quedado fuera del acuerdo por presiones del PP, ha afirmado que es "evidente" que el PP tuvo una reacción "difícilmente entendible" cuando se firmó el primer pacto de pensiones "afeando a la patronal que lo hubiera firmado".

"Estoy convencido de que ese es uno de los elementos que ha estado presente, seguramente que también algún otro. Las empresas más pequeñas, los autónomos tienen una posición muy radicalizada dentro de la CEOE y me imagino que ese ha sido otro elemento que ha influido. En definitiva, de manera directa por presión directa o indirectamente por el clima que se está generando en este país", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que la oposición política "no quiere acuerdos" porque cree que "fortalecen al Gobierno", pero ha indicado que, sobre todo, "fortalecen a la sociedad".

Ante las críticas de ELA y LAB al acuerdo de pensiones al considerarlo "insuficiente", Álvarez ha indicado que le sorprende "relativamente" porque "saben que tienen resuelto el problema y siempre tienen la oportunidad de pensar que podría ser mejor". "Yo también pienso que podría ser mejor pero es histórico", ha añadido.

REFORMA LABORAL

Por otra parte, en relación a la reforma laboral, ha defendido que la patronal debe estar en la negociación porque ello permitiría un acuerdo que, "en el tiempo, tiene más posibilidades de durar".

"Creo que la mejor manera de que estén es no considerar que son imprescindibles, hay que continuar el proceso de negociación y, si finalmente firman, muy bien, y, si no firman, pues el mercado de trabajo en nuestro país se debe cambiar, hay que derogar la reforma laboral, sí o sí, con empresarios si es posible, pero si no, sin ellos", ha manifestado.

Pepe Álvarez ha indicado que hay dos bloques a negociar y ha señalado que hay cuestiones como el tema la negociación colectiva que está "muy avanzado, incluso con la CEOE" y que se trataría de "derogar la reforma del Gobierno del PP" para volver a restaurar la ultraactividad de los convenios y la prevalencia del convenio del sector sobre el de empresa.

En relación a los ERTEs, ha manifestado que el Gobierno lo ha "juntado con otros elementos que tiene que ver con los EREs" y lo va a "tener que retirar". "Nosotros queremos regular los ERTEs con un sistema parecido al alemán, que los agilice y que sea un instrumento útil", ha agregado.

Respecto a los despidos, ha asegurado que quieren volver a las indemnizaciones de los 45 días y a "causalizar el despido colectivo" porque "hoy una empresa puede despedir por cualquier causa". "No vamos a renunciar a eso", ha añadido Álvarez que cree que, antes de que se aprueben los PGE, habrá "cosas que serán derogadas" porque el "Gobierno tiene que cumplir con Bruselas y presentar un acuerdo aprobado antes de fin de año".