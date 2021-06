UGT critica que el incremento de los precios no vaya acompañado de la subida de los salarios

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

UGT ha alertado de que la incipiente recuperación de la economía va acompañada de un incremento de los precios, pero no de los salarios, según ha señalado en un comunicado tras conocerse este martes el IPC adelantado del mes de junio.

Para UGT, es necesario prestar atención a la evolución del nivel general de precios, que se sitúa por tercer mes consecutivo por encima de los dos puntos porcentuales y, también, de manera específica, al precio de los productos energéticos.

"Dado su impacto ineludible sobre los presupuestos de los hogares, el Gobierno debe emprender reformas en el mercado energético que aseguren un sistema de fijación de precios más justo y eficiente", ha pedido.

De hecho, la organización que lidera Pepe Álvarez cree que la bajada del IVA es una medida "insuficiente y cortoplacista" y que, aunque si bien puede reducir algo la factura eléctrica, "deja intactos los desproporcionados e injustificados márgenes obtenidos por las empresas del oligopolio eléctrico".

El sindicato ha destacado que el incremento general de los precios se está produciendo muy por encima del de los salarios de la población, "resultando en una pérdida de poder de compra que se añade a la rebaja de rentas que ha supuesto el impacto del Covid".

Por ello, UGT ve necesario aumentar los salarios de los convenios, que actualmente solo crecen entorno al 1,5%, así como incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI). "Su subida no puede seguir siendo demorada", ha resaltado UGT.

El sindicato ha instado al Gobierno a que proteja de manera urgente el poder adquisitivo de los trabajadores para que la tendencia alcista de los precios no genere un empobrecimiento generalizado de la población. "España no puede quedar rezagada respecto a los países europeos a la hora de abordar subidas del SMI y la salida de la crisis no puede producirse a costa de los trabajadores", ha añadido.