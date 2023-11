UGT critica el traspaso de Rodalies y lamenta la "falta de información pormenorizada"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) ha criticado este lunes el traspaso de las competencias de Rodalies a la Generalitat de Cataluña, tal y como recoge el acuerdo de investidura firmado por el PSOE y ERC, y ha lamentado la "falta de información pormenorizada", reivindicando al mismo tiempo que para el sindicato "la prioridad son los trabajadores" de Renfe.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, ha explicado en una reunión a una delegación de FeSMC-UGT, encabezada por su secretario general, Antonio Oviedo, el plan que contempla el Gobierno en funciones para la transferencia de competencias ferroviarias de Rodalies a la Generalitat de Cataluña. En la actualidad, la gestión de este servicio depende del Estado central a través de la empresa pública Renfe Operadora.

Según ha traslado la ministra en el encuentro, el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) es "de carácter general y debe considerarse un acuerdo político que no aborda, por el momento, aspectos técnicos sobre cómo se llevaría a cabo este traspaso de competencias entre Estado y Generalitat", según ha explicado el sindicato en un comunicado, que ha apuntado, no obstante, que la ministra "todavía no ha concretado la naturaleza de la entidad que gestionaría la operativa ferroviaria de las Rodalies".

Tras el encuentro, y "ante la falta de información pormenorizada", UGT ha valorado "de forma negativa" el traspaso de Rodalies "en los términos planteados" y ha avisado de que contemplan "todo tipo de medidas para defender el actual marco laboral que ampara a los profesionales" de Renfe y "el papel de operador público de referencia que ha venido prestando un servicio público esencial a los usuarios de este modo de transporte".

"La responsabilidad y la amplitud de miras forman parte del ADN sindical de esta organización, pero deben sostenerse sobre realidades palpables, es decir, que puedan ser analizadas con rigor, al menos sobre el papel", ha valorado UGT.

El sindicato también ha planteado como "premisas innegociables" que "se mantenga la integridad de Renfe Operadora y de la red de infraestructuras ferroviarias, que se garanticen los derechos de los trabajadores y trabajadoras, no sólo los económicos sino, también, los profesionales y de movilidad". "La prioridad son los trabajadores y las trabajadoras de Renfe Operadora", ha defendido el comunicado que, según ha apuntado, la ministra ha asegurado que se compromete a que Renfe "formaría parte integrante de esta nueva entidad, aunque no ha concretado con qué margen de representatividad".

"UGT no va a permitir que se lleve a cabo un proceso de esta envergadura, que afectaría a más de 2.000 profesionales del operador público ferroviario, sin que se detallen muchos aspectos, especialmente de carácter técnico, que actualmente están en el aire", ha censurado.