UGT denuncia el modelo de teletrabajo impuesto en el sector de oficinas y seguros

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

FeSMC-UGT ha denunciado el modelo de teletrabajo impuesto en el sector de oficinas y seguros y ha exigido un reglamento de desarrollo del teletrabajo que proteja al empleado.

En un comunicado emitido este martes, el sindicato ha denunciado la "debilidad e indefensión" que tiene el empleado ante el teletrabajo en este sector.

El sindicato ha expuesto como ejemplo la situación que se está generando en el sector de Contact Center. El organismo ha indicado que como consecuencia del cambio de proveedor del servicio de atención al cliente de Movistar (1004-1002), las empresas Atento y Extel van a mantener el empleo a gran parte de la plantilla de trabajadores, provenientes del anterior proveedor de dicho servicio telefónico.

Sin embargo, UGT ha advertido de que Atento "pretende contratar únicamente a las personas trabajadoras, para desarrollar completamente su jornada laboral en modalidad exclusivamente de teletrabajo", sin posibilidad para el trabajador de negociar las condiciones de trabajar desde casa o hacerlo de forma presencial.

"O teletrabajas en las condiciones que te imponen, o no tienes trabajo", ha denunciado el sindicato.

En este contexto, UGT ha indicado que desde hace meses en los sectores de oficinas y seguros se encuentra precariamente más asentada, gracias a una regulación que para el sindicato es "más que insuficiente y escorada hacia el empresariado". Asimismo, ha incidido en que no indica "ninguna obligación de regular el teletrabajo en la empresa mediante acuerdo colectivo".

"Esta indefensión de la persona trabajadora realmente no tiene libremente la opción personal de elegir si quiere teletrabajar o no: ¿Dónde queda la reversibilidad del teletrabajo, esa vuelta al centro, cuando no existe centro de trabajo?", ha apostillado el sindicato.