UGT denuncia que en 2021 dos trabajadores murieron al día en accidente laboral y pide más medidas

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

UGT ha denunciado este jueves que en 2021 dos trabajadores murieron al día en accidente laboral y se registraron un total de 3.058 accidentes diarios, 1.647 de los cuales con baja, según los datos del 'Informe sobre accidentes de trabajo en 2021' elaborado por el sindicato.

Del informe se desprende que el pasado año se registraron un total de 1.116.198 accidentes, de los que 741 fueron mortales, por lo que UGT ha alertado de que "algo está fallando" en las políticas de prevención y seguridad en el trabajo, ya que los siniestros siguen en aumento.

La secretaria de Salud Laboral de UGT, Ana García de la Torre, ha recalcado durante la presentación del documento que "es urgente tomar medidas que acaben con esta situación" y ha instado al Gobierno a "garantizar el derecho a la salud y a la seguridad en el trabajo".

García de la Torre ha lamentado que la seguridad en el trabajo no sea "una cuestión de primer orden" para el Gobierno, las administraciones ni las empresas.

"Desde UGT no vamos a permitir que se normalicen las muertes en el trabajo. Cada día cuesta la vida a dos personas. No vamos a permitir que se cronifique", ha advertido durante la rueda de prensa. La secretaria de Salud Laboral de UGT también ha recordado a las autoridades que no sirve solo con escuchar las quejas de los sindicatos, sino que deben tomar medidas, ya que desde 2013 más de 6.000 personas han muerto por accidentes laborales.

AUMENTAN LOS ACCIDENTES CON BAJA

Los accidentes de trabajo con baja ocurridos durante la jornada laboral disminuyeron constantemente hasta el año 2012, donde comenzaron una senda ascendente hasta 2018. A partir de 2019, se introdujeron cambios estadísticos que produjeron una ruptura de la serie histórica y los datos dejaron de ser comparables con los de años anteriores.

En 2020, a causa de la pandemia y el confinamiento, se observó una disminución de los accidentes laborales, en especial de los "in itinere", por el teletrabajo. Sin embargo, los accidentes mortales aumentaron, como apunta el sindicato.

El año pasado, los accidentes de trabajo con baja se situaron en 523.800, casi un 19% más que el año anterior. En el caso de los fallecimientos, pasaron de 637 en 2020 a 611 en 2021.

MÁS ACCIDENTES 'IN ITINERE'

García de la Torre ha explicado que "llama la atención el aumento tan alarmante" de los accidentes "in itinere", con un crecimiento del 30,3% en 2021, hasta los 77.323. A pesar de que los fallecimientos cayeron en comparación con los datos de 2020, los accidentes mortales "in itinere" repuntaron un 10,2%, hasta los 130 fallecimientos, que el sindicato explica por la reanudación de "los desplazamientos de ida y vuelta al trabajo tras 2020, año en el que se recurrió al teletrabajo y hubo paralización de ciertos sectores de actividad".

Por sectores de actividad, los índices de incidencia de accidentes se incrementaron de manera particular en la construcción, seguido de la industria y el agrario, los tres por encima de la media. Por debajo de la media, aunque también con cifras superiores a las de 2021, se situó el sector servicios.

CATALUÑA, ANDALUCÍA Y MADRID PRESENTAN MAYOR NÚMERO DE ACCIDENTES

Cataluña, con 90.921 accidentes, Andalucía, con 84.408, y Madrid, con 70.533, son las tres comunidades autónomas que registraron un mayor número de accidentes de trabajo con baja en jornada laboral en 2021. No obstante, el resto de autonomías también presentaron aumentos del número de accidentes de trabajo con baja en jornada respecto al año anterior.

Respecto de los accidentes mortales ocurridos en jornada laboral, en Andalucía murieron 121 personas; en Cataluña, 79; y en Madrid y en Comunidad Valenciana, 70 en ambos casos. Así, los mayores incrementos se dieron en Madrid, con 21 muertes más que en 2020; en Andalucía, con 13 muertes más; y en la Comunidad Valenciana; con 9 decesos más.

En cuanto a la incidencia, Baleares se sitúa a la cabeza, con 3.785,6 accidentes con baja en jornada por 100.000 trabajadores, seguida de Castilla la Mancha, con 3.726,2 accidentes por 100.000 trabajadores, y Navarra, con 3.685,5 accidentes por 100.000 trabajadores.

SOBREESFUERZO, PRIMERA CAUSA DE ACCIDENTES

Los sobresfuerzos sobre el sistema músculo-esquelético son la primera causa de accidente de trabajo con baja en jornada laboral con 164.927 casos, como recoge UGT en su informe. En segundo lugar aparecen los golpes con un objeto inmóvil, que son la causa de 135.234 casos.

En el caso de los accidentes mortales durante la jornada laboral, la primera causa son los infartos y los derrames cerebrales, con 243 fallecimientos, seguidos de los accidentes de tráfico con 100 muertes.

El sindicato ha alertado este jueves de que en 189.546 casos de accidentes con baja en jornada no se había realizado la evaluación de riesgos laborales obligatoria.

Ante esta situación, García de la Torre ha recalcado que "las empresas con sindicatos son más seguras y hay menos accidentes de trabajo" y ha recomendado la figura del delegado sindical en pequeñas y medianas empresas (pymes).

"A la ministra (Yolanda Díaz), que le gustan los datos: 89.906 accidentes de trabajo se producen en centros de menos de nueve trabajadores, y 156 fueron mortales", ha añadido la secretaria de Salud Laboral.

García de la Torre también ha señalado que resulta "preocupante" la incidencia de los accidentes laborales entre los jóvenes, sobre todo en la franja de 16 a 19 años y en la de 20 a 24 años. "Obedece a la precariedad laboral de este grupo", ha precisado.

Para la secretaria de Salud Laboral, también existe una "perspectiva de género" en los datos, ya que si bien son los hombres los que están más expuestos a los "riesgos tradicionales" y los que registran "mayor índice de accidentes en jornada", en el caso de las mujeres aumentan los accidentes "in itinere" con baja.

"Muchas tienen contratos parciales, dos contratos para llegar a fin de mes y eso se ve reflejado en las cifras de mortalidad", ha puntualizado.

COVID Y CALOR

Además de exponer las cifras de accidentes laborales de 2021, la secretaria de Salud Laboral de UGT también ha recordado que la ola de calor también está teniendo efectos sobre la salud de las personas trabajadoras.

"Datos es muy difícil tener. Aprovecho para reclamar que se mejore el registro y la notificación en esta materia por el efecto que puedan tener las altas temperaturas y los golpes de calor", ha dicho.

También ha alertado de que estas situaciones van a ser cada vez "más reiteradas", por lo que pide que se pongan en marcha mecanismos preventivos que eviten las muertes relacionadas con las altas temperaturas.

En cuanto a la salud laboral y el coronavirus, el coordinador de Salud Laboral de UGT, José de las Morenas, ha subrayado que hay una "infradeclaración clara de los datos covid" y ha precisado que las cifras del Ministerio de Trabajo no coinciden con las del Instituto de Salud Carlos III.

"Desde UGT venimos demandando que la covid sea reconocida como una enfermedad profesional para todo contagiado en su marco de trabajo, que sea ya y de aplicación para todos los colectivos, que aflore y haya una declaración real de todos los trabajadores enfermos", ha comentado.