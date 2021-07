UGT destaca que se adopten sanciones para evitar el abuso de la temporalidad en las administraciones

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

UGT ha destacado que el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública adopte medidas preventivas y sancionadoras para evitar las irregularidades que convierten a España cíclicamente en un país que abusa de la temporalidad.

Así lo ha señalado este lunes el secretario general de UGT Servicios Públicos, Julio Lacuerda, en un comunicado tras cerrarse el acuerdo.

La federación ha recordado que ya en 2017 y 2018 apuntó que era "indisociable" hablar de la estabilización del personal temporal para poder atajar las causas que provocan la temporalidad.

Para Lacuerda, el avance en materia de estabilización también es "muy sustancial". Sobre las medida sancionadoras, ha afirmado que consecuencia del abuso, establece la nulidad de pleno derecho, la compensación económica por el interino objeto de conducta irregular, "que no existía en España", la exigencia de responsabilidades disciplinarias, patrimoniales y penales para los responsables del nombramiento temporal irregular y hacer que esa plaza no pueda volver a ser ocupada si no es por personal funcionario de carrera.