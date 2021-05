UGT dice que "no sobra nadie" en H&M a la que acusa de apostar por "contratos precarios"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

UGT ha asegurado que "no sobra nadie" en la cadena textil H&M, a la que ha acusado de apostar por "contratos precarios" con el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha planteado, que afecta a más de 1.000 trabajadores y supone el cierre de 30 tiendas en España.

"Estamos reivindicando los despidos en H&M, nos quieren reciclar, quieren quitarse a muchas madres, a muchos tiempos completos y a los que más antigüedad llevamos; en esta empresa no sobra nadie, porque no es un ERE económico, quieren reorganizar y coger gente joven con tiempos parciales y contratos precarios y no queremos permitir que esto suceda", ha señalado la portavoz de UGT en H&M, Isabel García, durante la concentración ante una de las tiendas.

CC.OO. y UGT han planificado una escalada conjunta de movilizaciones en paralelo al proceso de negociación, que finalizará el domingo 23 de mayo, incluyendo concentraciones, paros parciales y huelgas de forma escalonada.

Así, las concentraciones de los afectados han continuado este viernes y seguirán este sábado en las principales ciudades, mientras que para el día 14 prevén realizar paros parciales de dos horas por turnos, que irán acompañados de movilizaciones.

Los sindicatos también habían acordado celebrar dos jornadas de huelga de 24 horas, que tendrán lugar el 19 y el 21 de mayo, e irán acompañadas de concentraciones en los principales territorios.

Ayer, CC.OO. consideró "insuficientes" las propuestas realizadas por H&M durante la tercera reunión de la mesa de negociación del ERE.

En concreto, la firma de moda ha propuesto a los sindicatos que el ajuste de plantilla no afecte a los mayores de 50 años, la adscripción voluntaria limitada, al tiempo que ha presentado una oferta de vacantes a tiempo parcial, mientras que en materia de indemnización no ha planteado una cuantía, pero seguirá los parámetros de otros procesos que se han producido anteriormente en la empresa.

Respecto a la propuesta de las vacantes, el sindicato observa que se ofrecen en tiendas afectadas por los despidos, algo que consideran "incoherente" y que reafirma su posición de que las causas alegadas por la empresa "siguen sin justificar" los despidos planteados, así como el número tan elevado de tiendas que se van a cerrar.

CC.OO. ha reiterado su negativa a admitir que H&M utilice estos procesos para precarizar las condiciones laborales y se pase al empleo 'low cost' y que la transición digital se haga a costa de las personas.