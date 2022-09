UGT FICA reclama al Gobierno que extienda la protección por desempleo en su totalidad a eventuales del campo

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El secretario general de la UGT FICA, Pedro Hojas, ha remitido una carta a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y al titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, recordando la situación discriminatoria que sufren los 800.000 trabajadores eventuales del campo y pidiendo que se corrija "este agravio social", según ha informado en un comunicado.

En concreto, en la misiva critica que el Gobierno haya perdido la oportunidad de acabar con una "injusticia social" que afecta a los asalariados eventuales agrarios que no perciben la prestación por desempleo, en su nivel asistencial, a pesar de cotizar por esta prestación.

Hojas recuerda que el pasado 6 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 16/2022, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar, por el que se equiparan "las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de los trabajadores del hogar familiar, a las del resto de personas trabajadoras por cuenta ajena, descartando aquellas diferencias que no solo no responden a razones justificadas, sino que además sitúan a este colectivo de trabajadores en una situación de desventaja particular y que, por tanto, pueden resultar discriminatorias".

Tras valorar que este Real Decreto "acaba con una situación discriminatoria histórica que afecta a más de 373.000 personas trabajadoras", Hojas reprocha al Gobierno que no haya tenido también en cuenta en este decreto la situación en la que se encuentran las cerca de 800.000 trabajadores asalariados eventuales del campo y no haya facilitado con su exclusión una "una salida viable a estos trabajadores que han demostrado, durante el periodo más duro de la pandemia, su profesionalidad para que no faltara ningún producto básico en nuestras casas".

Además, Hojas recuerda que la integración de los trabajadores por cuenta ajena del Régimen Especial Agrario (REAAS) en el Régimen General de la Seguridad Social se produjo en 2012, después de un "larguísimo y duro" período de negociación entre sindicatos, patronal y gobierno. Desde entonces, ha denunciado que se "viene incumpliendo la Ley en su integridad, es más, incluso sigue sin ponerse en marcha el Reglamento que desarrolle dicha Ley".

De esta forma, desde UGT FICA reclaman "el cumplimiento del Acuerdo de Integración del año 2012, comprometido también en la ley 28/2012 que integró el REASS en el Régimen General de la Seguridad Social, y se extienda la protección por desempleo, en su nivel asistencial, a todas los trabajadores eventuales del sector agrario, ya que se trata de empleados que cotizan por la prestación por desempleo, pero no tienen derecho a su parte asistencial".