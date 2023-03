UGT insta al PP a decir cómo quiere que sea el sistema de pensiones: "La otra fórmula es recortar"

TOLEDO, 15 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido al PP que deje "de jugar con esta posición ambivalente de no mojarse en la mayoría de las decisiones que se toman en el país" y ha instado al principal partido de la oposición a decirle a los ciudadanos "cómo quiere, cómo ve el sistema público de pensiones en España", porque si no se va a la fórmula acordada este miércoles con el sistema de financiación actual "evidentemente la otra fórmula es recortar las pensiones".

"Como no se atreven a decirles a los pensionistas que van a recortar las pensiones, hablan de que es un parche", pero "no es ningún parche", ha reiterado Álvarez, que ha asegurado que "en la historia de España no ha habido ningún plan tan serio, económico, del sistema de pensiones. ¿Cuándo hemos hecho un plan a 27 años?, jamás; ¿cuándo hemos hecho un plan a 27 años que cuente con las organizaciones sindicales y con la propia Unión Europea?, jamás", ha subrayado.

Álvarez se ha pronunciado así en declaraciones a los medios desde Toledo, antes de participar en el acto por el 30 aniversario de UGT Castilla-La Mancha, donde ha defendido la necesidad de que el Partido Popular diga, antes de que los ciudadanos vayan a votar, "si está en contra de que se revaloricen las pensiones, si está en contra de que el cálculo de la pensión se haga de manera progresiva y hasta el 2043 no se apliquen los 27 años con los dos años a elegir para componer la pensión" pues "tenemos derecho a saber qué piensa el PP".

Tras rechazar que un hipotético cambio de gobierno y el hecho de que la patronal se haya pronunciado en contra del acuerdo de pensiones lo ponga en peligro a futuro, el dirigente sindical ha apuntado que estamos hablando de uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar del país y "eso no se puede despachar diciendo que es un parche, porque si alguna cosa no es, es un parche", ha recalcado.

A su juicio, se puede estar a favor o en contra, "se puede querer que el sistema vaya a un proceso de privatización y que el sistema público sea un sistema de mínimos, nosotros estamos en contra, es obvio, pero no se puede decir que es un parche porque es un acuerdo que se ha trabajo durante muchos meses y que la Unión Europea lo ha mirado de arriba a abajo y hemos querido que antes de firmarlo la Unión Europea diera su parecer, que nos parecía que era muy importante antes de firmarlo contar con una mayoría parlamentaria y también con el visto bueno de la UE".

"PLENAMENTE ASUMIBLE" POR EMPRESAS

Dicho esto, también ha mostrado su sorpresa por la actitud de la patronal "tan radical, tan extemporánea" porque el acuerdo "prevé que los costes vayan subiendo de manera paulatina de aquí al año 50" y porque es "plenamente asumible por las empresas que van a tener previsión para poder ir incorporándolo a los costes y que deja los costes salariales y sociales en España muy por debajo de los costes de los países de la UE y Portugal, donde el destope de las pensiones está más alto que está hoy en España y seguro que en el año 50 va a estar más alto" que el que se prevé papara ese ejercicio.

El secretario general de UGT ha incidido en que este es un acuerdo "muy positivo" que va a ayudar a conseguir que el sistema de pensiones esté estable "y que no tengamos que generar incertidumbre a los pensionistas", haciendo que sea "un sistema suficiente y que permita que las pensiones más bajas crezcan y se sitúen en muy poco tiempo en el entorno del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)".

Igualmente, ha valorado que no plantea "ningún recorte" sino el aumento de ingresos para la Seguridad Social. "Ese es el cambio fundamental, prevemos que la Seguridad Social recaude lo suficiente de aquí al año 2025 para poder continuar pagando las pensiones".

También que "sobre todo" sea "un acuerdo para los jóvenes" porque con este acuerdo "llegarán a cobrar la pensión. Hasta el 2050 con este plan de financiación del sistema de pensiones está garantizado el futuro", ha señalado, reseñando que con él "lo que hacemos es que las empresas que ganan dinero con el esfuerzo de los trabajadores aporten más al sistema de pensiones".

Como ha detallado Pepe Álvarez, la previsión es que de 2024 a 2027 se llegue al entorno del SMI con la equiparación de las pensiones mínimas, a través de una "fórmula bastante compleja", ha admitido, pero cuyo resultado sería situar las pensiones mínimas en el entorno del Salario Mínimo Interprofesional.

Pepe Álvarez, de otro lado, ha aplaudido los 30 años de sindicalismo en la Comunidad Autónoma, lo que considera un signo de enhorabuena para los trabajadores, repasando cómo, en este tiempo, junto a los dos acuerdos de pensiones, se hayan logrado otros como la reforma laboral, en periodo de desarrollo.

"NO HAY JUSTIFICACIÓN" PARA LA AUSENCIA DE LA PATRONAL

Ya dentro del acto, ha insistido en que "no hay ninguna justificación para que la patronal no haya estado hoy en este acuerdo", que ha deseado que "tenga amplia mayoría parlamentaria".

"Garantiza el sistema público, redistributivo" pero no solo para los pensionistas actuales, de aquí a diez años, sino "para los futuros pensionistas, de aquí al 2050 y eso es extraordinariamente positivo".

Aprovechando la presencia, en el acto de UGT Castilla-La Mancha, de dirigentes del sindicato de todo el país, Álvarez les ha pedido que sean "plenamente conscientes" de que este acuerdo "es un paso histórico como no se había dado nunca" que ha sido "estudiado milimétricamente".

En su intervención, el secretario general de UGT ha vuelto a incidir en que los que están en contra del acuerdo digan "la verdad" y "qué modelo se quiere". "Si se quiere romper el modelo que nace del Pacto de Toledo dígase, pero no intentando engañar a la gente intentando hacer que no es viable, porque quieren ir a un sistema en el que el sistema público quede minimizado y sea de capitalización privada".

"Esta es la reforma más seria que se ha hecho en la historia de nuestro país", ha concluido.