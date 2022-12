UGT mantendrá la huelga indefinida para los recolectores de cítricos hasta lograr un convenio "digno"

VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)

La Federación de Industria, Construcción y Agro de FICA de UGT-PV advierte que mantendrá la huelga indefinida para los recolectores de cítricos y no dará "marchas atrás" en su defensa de los derechos de los trabajadores del campo hasta no alcanzar un convenio colectivo "digno", con incrementos adecuados vinculados al IPC, mantenimiento del actual orden de llamamiento por antigüedad y no por cuadrillas, "como pretende la patronal", junto a avances significativos en las condiciones laborales.

Así se posiciona el sindicato un día después de que los recolectores de cítricos anunciaran que este viernes retomarían las movilizaciones y los piquetes al haberte "roto" las negociaciones con la patronal para acordar un nuevo convenio del sector.

En un comunicado, UGT recuerda que la comisión negociadora del convenio mantiene reuniones desde septiembre, cuando se inició la campaña del sector citrícola en la Comunitat Valenciana, sin que se haya conseguido desbloquear la negociación, algo que achaca a "los intentos de la patronal de sustituir el actual sistema de llamamiento por antigüedad al llamamiento por cuadrillas, lo que en la práctica supone la no garantía de trabajo para los recolectores y recolectoras de cítricos".

También rechaza la pretensión la patronal de imponer el descuento de la cantidad de fruta mal recolectada antes de calcular el salario a abonar, al considerar que se trata de una multa colectiva que está "absolutamente prohibida", así como su planteamiento de incremento salarial "claramente insuficiente" en un contexto de inflación elevada como el actual.

Por todo ello, el responsable de la federación, Daniel Argente, insiste en la necesidad de superar la actual situación de bloqueo en la negociación y en alcanzar un acuerdo digno para los recolectores: "De lo contrario, seguiremos luchando por un convenio digno que no cargue las consecuencias de la crisis en las espaldas de los trabajadores".