UGT pide al Gobierno una mesa de negociación para abordar la situación de los transportistas

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El sector de Carreteras, Urbanos y Logística de FeSMC-UGT ha reclamado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la creación de una mesa de negociación en la que se aborde, junto con la parte empresarial, los problemas por los que atraviesa el sector del transporte de mercancías por carretera.

"Entendemos que la falta de conductores profesionales en este sector se origina como consecuencia de las condiciones laborales que soportan, por lo que es necesario y urgente revisar este escenario con el objetivo de dignificar la profesión", defiende el sindicato.

La prohibición de la carga y descarga, el intercambio de pallets o la mejora del trato recibido por los conductores, con áreas de descanso seguras y adecuadas a las necesidades de estos conductores son algunas de las reivindicaciones de UGT y que coinciden con las medidas que piden los empresarios.

No obstante, UGT aclara que no apoya el cierre patronal: "UGT no tiene inconveniente en una reunión con presencia de las asociaciones empresariales del sector, ofreciendo mayor consideración por nuestra parte de la que han tenido ellos con los sindicatos en la decisión del cierre patronal y la implantación de la reforma laboral", concluye.