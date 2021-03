UGT pide a MásMóvil que garantice el 100% del empleo tras la OPA a Euskaltel

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El sindicato UGT ha pedido este martes que Grupo MásMóvil asegure el 100% del empleo tras la OPA a Euskaltel. En una carta dirigida al consejero delegado de Másmóvil, Meinrad Spenger, la organización ha defendido que los 280 profesionales de R y Telecable y las 310 personas que trabajan en Euskatel "conforman una plantilla de la máxima confianza, que ha sabido estar siempre a la altura de las circunstancias" y "rindiendo al máximo nivel incluso en momentos de enorme exigencia.

"UGT, como sindicato de referencia dentro del conglomerado formado por R y Telecable y Euskatel, quiere manifestar, desde un inicio y sin fisuras, que apuesta decididamente por el mantenimiento de todos y cada uno de los puestos de trabajo existentes", ha señalado el sindicato.

En la misiva han pedido a MásMóvil que garantice el "no ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) durante al menos 5 años" como ofrecieron a Euskaltel, que "sea firme", y se extienda de manera inequívoca a R y Telecable, "asegurando de forma fehaciente, durante ese quinquenio, el 100% del empleo".

Además, UGT ha señalado que se solicite la valoración de "la posibilidad de ofrecer garantías, durante un cierto período de tiempo, de no ejecutar en ambas jurídicas despidos objetivos amparados en el supuesto C del artículo 52 del ET y de no aplicar una externalización de actividades hacia empresas subcontratadas acogiéndose a los supuestos determinados en el artículo 44 del ET".

"En consecuencia, consideramos necesario establecer, sin dilación, una vía de diálogo, a través de la negociación colectiva y el consenso paritario, para acordar el futuro laboral de las plantillas", ha apuntado el sindicato.