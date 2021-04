UGT pide que todos los proyectos del Plan de Recuperación incluyan una memoria económica y de empleo

Cree que los planes que se financien con fondos europeos "tienen que contar con el respaldo de los agentes sociales"

El sindicato UGT ha señalado este martes que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia debe trasladarse del papel al sistema productivo y todos los proyectos deben ir acompañados de una memoria económica y de empleo.

Además, el sindicato cree que los planes que se financien con los fondos europeos "tienen que contar con el respaldo de los agentes sociales" y deben que estar supeditados a la creación de empleo estable y con derechos.

El sindicato ha insistido en que los fondos europeos contemplados en el Plan de Recuperación son vitales para fortalecer la industria, para incrementar la digitalización y la economía verde, pero todo se debe hacer bajo los parámetros del empleo estable, la transición justa, la formación de los trabajadores y la cohesión social y territorial.

En opinión del sindicato, el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, que el Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros y que remitirá a Bruselas, tiene que ser una oportunidad histórica para reconvertir el modelo económico de España y el mercado laboral, para que sea más justo, estable y sostenible.

DEROGAR LAS ÚLTIMAS DOS REFORMAS LABORALES

El Gobierno considera que los fondos europeos permitirán la creación de 800.000 nuevos empleos en seis años, pero desde UGT han instado a que detalle una memoria económica y saber en qué sectores y afrontando qué retos.

"Hay que actuar sobre un mercado laboral enfermo y frágil, fruto de las dos últimas reformas laborales, que han precarizado y devaluado las condiciones de trabajo y los salarios", ha insistido.

En este sentido, el sindicato defiende la derogación de las mismas, para recuperar el equilibrio en las relaciones laborales y facilitar así la modernización del mercado de trabajo, porque a partir del desequilibrio es complicado llegar a acuerdos, máxime cuando la patronal lo tiene ahora todo.

Por eso, ve "primordial" actuar ya en la recuperación de la ultraactividad de los convenios, la prevalencia del convenio de sector sobre el convenio de empresa, actuar sobre las subcontrataciones, al albur de las empresas multiservicios, y acotar los despidos colectivos.

Además el sindicato considera que se debe perseguir "de manera decidida" el fraude en la contratación, que los contratos fijos sean la norma y no la excepción y penalizar a los que incumplen o intentan burlar la ley. "Para atajar la temporalidad, no importa tanto, el número de modalidades de contrato, como controlar y penalizar este fraude", ha recalcado.

PIDE QUE LA REFORMA DE PENSIONES NO SUPONGA NINGÚN RECORTE

En el documento que el Gobierno remite a Bruselas se contempla también la reforma del sistema público de pensiones, con reformas previstas para este año y para el próximo.

UGT considera que esta reforma, no debe suponer ningún recorte, sino que, al contrario, debe establecer las pautas para garantizar la sostenibilidad y el fortalecimiento del sistema público de pensiones.

Para ello, desde el sindicato ven "fundamental" derogar la reforma de pensiones de 2013, impuesta por el Gobierno del PP, y eliminar el Factor de Sostenibilidad. A partir de ahí, UGT aboga por volver al último acuerdo consensuado en pensiones, el de 2011 y recuperar la revalorización de las pensiones conforme al IPC, para garantizar el poder adquisitivo de nuestros mayores.

El sindicato también se opone a que se penalicen las jubilaciones anticipadas involuntarias, porque la gran mayoría proceden del desempleo, de EREs, despidos y ceses colectivos a iniciativa de las empresas.

Asimismo, exige una reforma legislativa para no penalizar las largas carreras de cotización. "Nuestro sistema no tiene un problema de gastos sino de ingresos y que es preciso acabar con los gastos impropios de la Seguridad Social, destopar las cotizaciones y que las pensiones no solo se financien con cotizaciones, sino también con impuestos", ha recalcado.

ABOGA POR UNA REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA IMPOSITIVO

Otras de las reformas que se llevarán a Bruselas es la reforma fiscal. UGT aboga por una reforma integral del sistema impositivo español, de tal forma que" pague más quien más tiene" y se persiga el fraude, la elusión y la evasión fiscal".

El sindicato considera que hay que recaudar más porque es esencial para atender las necesidades de las personas y de las empresas, para reforzar los servicios públicos, la sanidad, la educación y el sistema de dependencia y de cuidados.