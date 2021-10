UGT sostiene que el teletrabajo aumenta la desigualdad y perpetúa los roles de género

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El teletrabajo durante los meses de pandemia ha supuesto un "grave retroceso" en la corresponsabilidad y ha perpetuado "los roles de género" en el hogar, al producirse un aumento de las mujeres en una modalidad laboral que, hasta la fecha, tenía mayor presencia masculina, según concluye el estudio "Teletrabajo y Corresponsabilidad", difundido este martes por la Unión General de Trabajadores (UGT).

El sindicato ha denunciado que el teletrabajo, lejos de impulsar la igualdad, se está convirtiendo en un "nuevo foco de desigualdad de género".

La cifra de mujeres que teletrabajan en España dobla al de hombres, sobre todo en la franja de los 25 a los 54 años. Además, en 2020, el número de mujeres que trabajaban desde casa superó por primera vez en la historia al de hombres, según los datos de UGT.

En su informe, UGT se apoya en una encuesta elaborada por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), realizada durante los meses de pandemia entre los países miembros de la Unión Europea (UE).

Mientras que el 13,6% de las mujeres respondió que habían cuidado de sus hijos o nietos en el último mes, solo el 7,1% de los hombres hizo lo mismo. En el caso del cuidado del hogar, el 14,4% realizó esas tareas, frente al 12,9% de los hombres, según Eurofound.

Esa encuesta, unidas a otras fuentes a las que recurre UGT en su informe, lleva al sindicato a concluir que existe una "relación negativa entre teletrabajo en pandemia y corresponsabilidad".

"El teletrabajo no presenta unos rasgos sustancialmente diferentes al resto de medidas de conciliación familiar, y si no se ajusta con medidas de equilibrio y perspectiva de género, no mejora por sí mismo la corresponsabilidad. Por tanto, y llegados a este punto, tenemos dos conclusiones: el teletrabajo puede suponer una magnífica herramienta de corresponsabilidad; y, por otro lado, el teletrabajo perpetúa los roles de género cuando se lleva a cabo de forma no planificada", ha expresado UGT en su informe.

Para avanzar en la corresponsabilidad, UGT aboga por la negociación colectiva para implantar modelos de "teletrabajo corresponsable". Además, el sindicato defiende la flexibilidad en el teletrabajo, desde la elección de días, la distribución del tiempo o la elección del espacio de trabajo.