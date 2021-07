UGT ve una "salida de tono" las palabras de Escrivá sobre los 'baby boomers' y avisa que no apoyará recortes

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha valorado este jueves como una "salida de tono" las palabras del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre el "ajuste moderado" de las futuras pensiones de la llamada generación de los 'baby boomers' y ha avisado que no van a apoyar ningún recorte de pensiones.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Álvarez ha señalado que lo explicado por Escrivá "no está ni planteado" y es un tema del que "viene hablando en los medios", pero del que no ha llevado "ninguna propuesta" a la mesa de negociación. "Me parece una salida de tono el día de la firma de una cierta consideración", ha indicado.

En este sentido, el líder de UGT ha insistido en que "en ningún caso" las organizaciones sindicales llegarán a un acuerdo "de las características que plantea el Gobierno". "En ningún caso vamos a entrar en un recorte de pensiones", ha dicho.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este jueves que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que sustituirá al factor de sostenibilidad producirá un "ajuste moderado" sobre la pensión de los llamados 'baby boomers'.

Escrivá, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha explicado que el acuerdo de pensiones alcanzado con los agentes sociales define en términos generales lo que es este mecanismo, que aún está por concretar, para lo que las partes se han dado de plazo hasta el 15 de noviembre. Una vez listo, la idea es introducirlo en la reforma a través de una enmienda al proyecto de ley.