UGT y Visabren acuerdan mantener el empleo de unos 400 auxiliares de servicios del aeropuerto de Barajas

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

UGT y Visabren, empresa de servicios de Trablisa, han alcanzado un acuerdo para mantener el empleo de aproximadamente 400 auxiliares de servicios en el aeropuerto de Madrid-Barajas, según ha informado este miércoles el sindicato.

El acuerdo alcanzado este miércoles permite a 400 trabajadores dispuestos en el aeropuerto de Barajas ser subrogados por la actual adjudicataria del servicio, manteniendo en esta forma su relación laboral y evitando con ello una más que posible pérdida de empleo.

De acuerdo con la información transmitida por el sindicato, en la actualidad, de una plantilla aproximada de 400 auxiliares, solo 150 disponen de jornada efectiva de trabajo, quedando el resto ubicados en un expediente de regulación de empleo (ETOP). El acuerdo permite mantener a la totalidad de la plantilla en idénticas condiciones en la que viene situada desde prácticamente el mes de marzo.

"Si bien la incertidumbre actual tanto en el control de la pandemia como de la crisis económica sufrida en el país no garantiza plenamente las suficientes garantías de empleo en ningún sector, no es menos cierto que el acuerdo cuanto menos evita que 400 trabajadores se hubieran visto afectados a no disponer de obligación de subrogación de sus puestos de trabajo por parte de las empresas", ha destacado el sindicato.

UGT sigue insistiendo en la necesidad de dotar al personal de servicios auxiliares de una negociación colectiva sectorial donde parte como prioridad el mantenimiento de puestos de trabajo mediante cláusula de subrogación de personal.