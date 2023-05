UGT volverá a su posición inicial sobre el Estatuto del Becario si la CEOE no se une al acuerdo

VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha lamentado que "parece que la CEOE no está por la labor" de llegar a un acuerdo sobre el Estatuto del Becario y ha advertido de que si la patronal no quiere firmar un pacto, su sindicato volverá a la "posición de origen" en la negociación. "Si no está la CEOE, no la vamos a premiar", ha asegurado.

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios en València, preguntado por las afirmaciones de la vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que este miércoles aseguró que el "mal llamado" Estatuto del Becario "va a salir con carácter urgente" tras una "negociación intensa" entre el Ejecutivo, los sindicatos y la patronal.

Álvarez ha manifestado que "sería bueno" que la ministra explicase la situación del estatuto porque ya indicó que su aprobación estaba próxima "hace dos o tres meses" porque "había llegado un acuerdo con las organizaciones sindicales, cuando la CEOE dijo que se iba".

"Nos volvió a llamar, hemos vuelto a abrir la mesa de negociación, hemos avanzado algunas propuestas con la intención que se sume la patronal" y "la patronal todavía no se ha sumado", ha explicado.

En ese sentido, el secretario general de UGT ha lanzado un mensaje a Yolanda Díaz: "Quiero decir muy claramente a la ministra que si la patronal no se suma, nosotros vamos a volver al acuerdo que teníamos en relación con el Estatuto de Becario inicialmente, que es un acuerdo que acaba de manera radical con la actual situación de esclavitud a la que se ven sometidas muchísimas trabajadoras y trabajadores de muchos sectores trabajando en una situación absolutamente insoportable".

"Yo hoy no tengo ninguna novedad", ha insistido Álvarez, que ha indicado que si la CEOE "firma", podrán "llegar a un acuerdo que efectivamente no sea tan restrictivo", pero "si no está la CEOE, no la vamos a premiar", ha avisado.

Además, ha reclamado que "el Gobierno debe hacer valor a su palabra y por tanto llevar adelante el proceso legislativo para que eso se convierta en una realidad".