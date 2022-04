Última hora. Fallece a los 57 años la actriz Silvia Gambino, protagonista de 'Escenas de matrimonio'

Ha sido su exmarido, Alberto Closas, quien ha hecho pública la noticia de su fallecimiento. La inolvidable 'Rosita' de 'Escenas de matrimonio' llevaba tiempo luchando contra el cáncer

MADRID, 4 (CHANCE)

El mundo de la intepretación vuelve a vestirse de luto. Y es que tal y como acabamos de conocer, este domingo moría en Madrid la actriz Silvia Gambino, recordada por su papel de 'Rosita' en la serie de José Luis Moreno 'Escenas de matrimonio'. La intérprete, de 57 años, habría fallecido víctima del cáncer contra el que luchaba desde hace algún tiempo y por el que se retiró de los escenarios en el año 2019.

Silvia, de origen italiano, desarrolló su carrera artística en España y alcanzó una gran popularidad por sus trabajos televisivos de la mano del controvertido productor, especialmente por 'Noche de fiesta' - donde interprepataba a 'Rosita' y formaba una pareja cómica con mucha química con Santiago Iturralde -, 'Escenas de matrimonio' y 'La sopa boba'.

Ha sido Alberto Closas, exmarido de Silvia - se separaron en 2003 después de casi 20 años de matrimonio - quien ha dado a conocer el fallecimiento de la actriz a través de una emotiva despedida en sus redes sociales.

"Adiós Silvia. Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos 'Rosita'. Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla, pero no te quitó la sonrisa. Descansa en paz, Silvia Gambino, siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Nos vemos. Ciao", ha publicado el actor en su cuenta de Instagram con una foto de la actriz.

Su último trabajo en el mundo de la interpretación fue en la obra de teatro 'Bellas y bestias', producida por Jorge Javier Vázquez, en el año 2019. Poco después se retiraba para librar una dura batalla contra el cáncer de la que, desgraciadamente, no ha podido vencer