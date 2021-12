Última hora. Fallece Verónica Forqué

La investigación apunta a que la actriz, de 65 años, se habría suicidado. Los servicios del Summa no pudieron hacer nada para salvarle la vida

MADRID, 13 (CHANCE)

Dolorosas noticias que nunca nos hubiese gustado darles. Ha fallecido Verónica Forqué. El cuerpo sin vida de la actriz ha sido hallado por el Summa esta mañana en su domicilio, después de acudir al lugar alertados por una llamada avisando de un intento de suicidio en su casa en el centro de la capital. Por desgracia, los servicios de urgencia del 112 no han podido hacer nada por salvar su vida, y tan solo han podido certificar su muerte. Según fuentes de la investigación, la intérprete, de 65 años, sufría una fuerte depresión y todo apunta a que podría tratarse de un suicidio.

Convertida en una de las grandes protagonistas de la última edición de 'Masterchef Celebrity', Verónica abandonaba el concurso sin previo aviso y, con una emotiva carta, explicaba el complicado momento que estaba viviendo y que le impedía continuar luchando por hacerse con la chaquetilla de chef: "No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida; siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma".

Fue hace tan solo unos días - el pasado 30 de noviembre - cuando la actriz reapareció públicamente tras su abandono del concurso. Lo hizo ejerciendo como modelo en el último desfile de Eduardo Navarrete y, con esa entrañable sonrisa con la que cautivaba a la cámara, nos contaba qué era lo mejor y lo peor que se llevaba de 'Masterchef', su último trabajo, y por qué había abandonado el concurso: "Circunstancias de la vida, pero no podía más" aseguraba, confesando que aunque no se arrepentía de su decisión, volvería a vivir la experiencia sin dudarlo porque había sido "muy divertido".

Una reaparición en la que desvelaba que todavía no tenía proyectos "concretos" a la vista pero en la que sí desvelaba que le encantaría trabajar con su hija María. Desgraciadamente, ese momento nunca llegará y hoy decimos adiós a la inolvidable actriz, ganadora de cuatro premios Goya. ¡Hasta siempre, Verónica!