¡Última hora! Isa Pantoja anuncia cuándo recibirá el alta Kiko Rivera

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Última hora sobre el estado de salud de Kiko Rivera. Y es que como venía rumoreándose y ha confirmado al término de 'El programa de Ana Rosa' Isa Pantoja, el Dj recibirá el alta en las próximas horas después de tres días ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde ingresó de urgencia en la madrugada del pasado viernes tras haber sufrido un ictus.

"Me confirman que en el día de hoy se le dará el alta, así que vuelve a casa. Me alegro muchísimo, ahora que se mejore y que se cuide" ha contado la colaboradora, revelando que su madre, Isabel Pantoja, también ha sido informada de esta gran noticia que supone que su hijo abandone el hospital para continuar con su recuperación en su domicilio: "Mi madre está enterada de todo. Desde el primer momento ha tenido contacto, no con su médico, pero sí con personas que están allí y con las que tiene confianza, y ha estado 100% pendiente de Kiko para ver cómo evoluciona".

Respecto a cómo se encuentra el Dj, ha sido Antonio Rossi el que ha revelado que el ictus le ha dejado alguna secuela y tendrá que seguir rehabilitación para recuperar la movilidad total en su cuerpo. Una información que Isa confiesa que desconoce y sobre la que, prudente, prefiere no pronunciarse.

Todavía con el susto en el cuerpo - "para él fue duro pero para nosotros imagínate, que angustia" admite - la peruana confiesa que no quiere entrar en cómo se ha portado Irene Rosales con ella y con su madre en los últimos días pero sí deja claro que con Kiko ya ha enterrado el hacha de guerra: "Lo siento, pero es que no quiero hablar. No voy a opinar de cómo lo ha hecho ni nada porque no quiero. De verdad que no me apetece". "Que Kiko se cuide que es lo más importante y que tenga tranquilidad, que esté bien y con suerte no ha pasado nada, ha sido un susto y ya está. Nos puede pasar a cualquiera. Que esté bien es lo importante" ha añadido.