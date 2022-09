¡Última hora! José Ortega Cano estalla y anuncia medidas legales contra Rocío Carrasco: "¡Todas! ¡Todas!"

MADRID, 13 (CHANCE)

Nuevo episodio de la docuserie de Rocío Carrasco, 'En el nombre de Rocío', y nuevos y demoledores ataques contra José Ortega Cano. Después de asegurar en repetidas ocasiones en sus últimas entrevistas que su madre cometió un error al casarse con el torero y de mantener que el murciano tenía problemas con el alcohol antes incluso del fallecimiento de la artista, la hija de Rocío Jurado va más allá y, tachando la relación de "tóxica", insinúa que el maestro no se portó bien con la que era su mujer.

"Durante el matrimonio mi madre sufrió mucho. José no supo valorar a la mujer que tenía y creo que en determinados momentos no se ha comportado correctamente. El problema es cuando tú respetas a una persona y esa persona te falta el respeto a ti" afirma.

Lejos de quedarse ahí, Rocío desvela que ella era conocedora de todo lo que pasó su progenitora con Ortega Cano porque la propia chipionera "se encargó en vida de contarme y hacerme partícipe de todo. Era muy dada a dejarme notas" asegura, lamentándose porque su madre "se merecía haber vivido sus últimos años felices" y, como mantiene, no lo fue al lado del torero.

Además, la ex de Antonio David Flores ha contado que José podría haber tenido una "doble vida" y que incluso Rocío Jurado habría tomado la decisión de separarse del diestro; algo que finalmente no llevó a cabo porque se puso enferma: "Ella sabe y tiene información de cosas que él hace y no debe de hacer. Supongo que le parecía una tomadura de pelo que ella se fuera a trabajar y él tuviera una serie de actitudes en España que ella no considera correctas". "Mi madre compró fotos de Ortega Cano para protegerle. No te voy a decir qué, cómo ni por qué" ha revelado, sin detallar qué hacía el torero en las imágenes porque "a estas alturas ya es inecesario".

Unas declaraciones que han levantado una gran polvareda y a las que el torero ya ha reaccionado, anunciando muy enfadado que tomará medidas legales contra Rocío Carrasco por sus durísimas acusaciones: "¡Todas! ¡Todas!" ha exclamado, después de adelantar que la hija de Rocío Jurado "sabrá lo que tenga que hacer porque tendrá que hacer mucho" en referencia a que tendrá que dar muchas explicaciones por las cosas que sobre él ha dicho en su docuserie.