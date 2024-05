Última hora de 'Supervivientes': Aurah al límite, Laura Matamoros en peligro y un salvado con el que nadie contaba

MADRID, 8 (CHANCE)

Trepidante gala de 'Tierra de nadie' en la que, al margen de la indignación de Arantxa del Sol con las declaraciones que la novia de Ángel Cristo, Ana Herminia Illa, ha hecho tras los rumores de presunta relación entre Finito de Córdoba y ella, ha habido muchos momentos dignos de comentar.

LA CONTINUIDAD DE LAURA MATAMOROS EN 'SUPERVIVIENTES 2024', EN EL AIRE

El primero, la última hora de Laura Matamoros tras ser evacuada de urgencia hace unos días tras sufrir una caída y hacerse daño en la espalda. A pesar de que muchos esperaban que Carlos Sobera comunicase este martes a la influencer si podía regresar con sus compañeros o si tendría que seguir los pasos de Zayra Gutiérrez y Carmen Borrego y abandonar el reality por recomendación médica, no ha sido así.

La intriga continuará hasta el jueves porque, como ha explicado el presentador, la hija de Kiko Matamoros deberá someterse a más pruebas para determinar el alcance de su lesión y que los médicos puedan tomar "una decisión" sobre su estado. "Se ha descartado cualquier tipo de fractura, pero hasta que tengamos todos los datos no podremos comunicar si puede seguir o no en el concurso" ha revelado Sobera.

UN SALVADO CON EL QUE NADIE CONTABA

Su lesión no es el único motivo por el que Laura está en peligro, ya que si no se ve obligada a abandonar por salud quizás lo tenga que hacer como expulsada. Y es que la ex de Benji Aparicio continúa nominada y este jueves se enfrentará a dos rivales muy fuertes.

En un primer momento, los nominados de la semana fueron seis: Aurah Ruiz, Miri Pérez-Cabrero -ambas por robar comida a la organización-, Arkano, Pedro García-Aguado, Kiko Jiménez y la propia Laura. Una lista numerosa e inédita que el domingo se reducía con una ceremonia de salvación en la que Aurah y Arkano eran salvados por la audiencia.

Y este martes un nuevo concursante se ha librado de la expulsión: Pedro, que no podía evitar las lágrimas de emoción con este inesperado apoyo del público con el que ni siquiera él contaba teniendo enfrente a algunos de los pesos pesados de la edición. "Os gusta verme sufrir y voy a sufrir lo indecible para no defraudaros y seguir demostrando que quedé campeón olímpico, ¡voy a darlo todo!" exclamaba agradecido el exjugador de waterpolo.

Por tanto, la cosa queda entre Kiko, Miri y Laura, los concursantes -junto con Ángel Cristo- que más protagonismo, vídeos, enfrentamientos y momentos nos están regalando en esa edición. ¿Cuál será el expulsado? ¡La cosa está que arde!

AURAH, AL LÍMITE, SUFRE UN ATAQUE DE ANSIEDAD Y AMAGA CON ABANDONAR EL REALITY

Recuperada del fuerte golpe por el que tuvo que ser evacuada el jueves pasado, y salvada este domingo por la audiencia, Aurah Ruiz recibía una emocionante sorpresa por el día de la Madre. Un vídeo de su hijo Nyan, de 6 años, que en lugar de darle fuerzas para la recta final del reality, la dejaba compltamente abatida.

La mujer de Jesé sufría un ataque se ansiedad y amenazaba con abandonar Honduras: "Necesito irme de esta playa, no puedo respirar en esta playa. No me hace feliz nada, quiero irme, quiero que me saquen de aquí. Me rindo, no puedo más" confesaba muy agobiada y sin dejar de llorar mientras sus compañeros intentaban hacerla entrar en razón.

Más tranquila, aunque muy triste, Aurah se sinceraba durante 'Tierra de nadie' con Sobera y reconocía que se siente "sin fuerza mental". "Solo quiero llorar, me siento bastante triste, se supone que el vídeo de mi hijo me tendría que haber dado más fuerza pero me ha puesto fuera del concurso de cabeza" ha asegurado.

Sin embargo, la organización le tenía preparada una sorpresa con la que no contaba, la visita de su padre Eugenio, al que está muy unida y con el que ha protagonizado un emotivo reencuentro que hizo llorar al plató de 'Supervivientes' y que sin duda ha dado fuerzas a la canaria para no tirar la toalla y continuar en 'Supervivientes'.