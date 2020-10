La última venganza de Isa Pantoja a su prima, Anabel Pantoja, que le ha dejado alucinada

MADRID, 29 (CHANCE)

Isa Pantoja ha tenido momentos en los que no ha tenido relación con su madre, con su hermano y con su prima, hace poco tiempo, tuvo un encontronazo que hizo poner todas las miradas en la relación que tenían las primas. Y es que parece ser que la hija de la cantante ha perdonado, pero no olvidado todo lo que la colaboradora de Sálvame ha dicho de ella en los platós, sobre todo cuando se ponía a favor de su madre y su hermano y no la defendía.

Hoy, Anabel Pantoja ha tenido una conexión muy complicada con sus compañeros de Sálvame en la que, entre otras cosas, ha confesado que el día que ha elegido su prima para casarse (26 de junio) es el mismo día que tiene ella organizada y pagada la Hacienda en la que se dará el 'Sí, quiero' con su negro. Algo que ha dejado a todos los colaboradores con la boca abierta porque no se esperaban que Isa Pantoja tuviera la 'mala leche' de escoger la misma fecha que la de su prima.

Ante esto, Anabel Pantoja solamente ha querido decir que ella no sabe todavía, de forma segura, que vaya a casarse porque la boda de sus sueños no tiene nada que ver con la que va a tener por culpa de las limitaciones. Ha explicado también que cuando se ha enterado de la fecha, ha llamado a su prima y le ha preguntado porque estaba 'flipando', pero esto lo único que deja al descubierto es que la relación entre ambas, puede que no sea la que venden.