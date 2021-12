MADRID, 11 (CHANCE)

Hace tan solo unos minutos nos hemos enterado de la triste noticia del fallecimiento de Manolo Santana, una figura del tenis español que ha dejado un legado lleno de éxitos y un referente para muchos que sueñan con llegar a ser lo que un día fue él. A sus 83 años ha fallecido tras luchar durante años contra una enfermedad que le había deteriorado físicamente muchísimo.

Hemos rescatado las últimas imágenes de Manolo Santana y lo cierto es que ya era muy palpable el avance de esta enfermedad. En ellas podemos ver sus problemas de movilidad, acompañado de su mujer Claudia. El extenista se sentaba con ayuda de su pareja y del personal de la Caja Mágica. Claudia, muy pendiente de Manolo, le colocaba las gafas de sol para luego quitárselas. La pareja saludaba a algunos de los asistentes sin levantarse de sus asientos.

Acompañado de su mujer, Claudia, el tenista no podía hablar con la prensa, ya que su esposa tapaba la cámara para que no pudiéramos ver al tenista. Manolo Santana y Claudia Rodríguez no desvelan si se han puesto en contacto con Alba Santana tras el fallecimiento de Mila Ximénez: "Por favor, hemos venido aquí a un evento. Por favor". El extenista salía de la Caja Mágica tras la presentación del Mutua Madrid Open con ayuda de su mujer, quién no dudaba en dejar claro que Santana estaba bien: "Muy bien, claro, ha venido manolo como siempre como un luchador que es".