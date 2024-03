Último adiós a Silvia Tortosa: amigos y familiares se despiden de la actriz

MADRID, 25 (CHANCE)

Este lunes en el tanatorio de Les Corts en Barcelona, se ha llevado a cabo la capilla ardiente de la querida actriz Silvia Tortosa, quien falleció el pasado sábado en la ciudad condal. Familiares y amigos se han acercado para darle el último adiós y acompañar su féretro al cementerio en un emotivo tributo a su vida y carrera.

Entre los presentes, Carmen Serret, amiga cercana de la actriz, ha expresado su tristeza por la partida de Tortosa: "La verdad es que me ha afectado mucho, me ha dolido, porque pienso que no le tocaba. 77 años, hoy en día eres joven. Pero bueno, aquí estamos para despedirla". Serret destaca la calidad humana de la artista, recordándola como una persona generosa y siempre dispuesta a ayudar.

Por su parte, Chema Marín, otro de sus amigos íntimos, ha desmentido los rumores sobre una enfermedad larga y dolorosa, asegurando que Silvia Tortosa había enfrentado su enfermedad de manera breve y sin sufrimiento. Ha hablado con orgullo sobre cómo han vestido a la actriz para su último adiós, utilizando el mismo vestido que lució en un evento especial para ella.

Las primas de Silvia Tortosa también han compartido recuerdos familiares, destacando su discreción tras su separación y subrayando la importancia de la unión familiar en estos momentos difíciles. Aunque no quisieron comentar sobre ciertos rumores, dejaron en claro su amor y respeto por su prima.

Una emotiva despedida donde todos sus seres queridos han acompañado el féretro hasta el tanatorio para despedirse por última vez de la actriz. La ceremonia marcada por el cariño y el respeto hacia Silvia Tortosa, recordada no solo como una talentosa profesional sino también como una gran persona que dejó huella en quienes la conocieron.

Su legado artístico y humano perdurará en la memoria de todos aquellos que tuvieron el privilegio de compartir momentos con ella.