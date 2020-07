Unanimidad en las Cortes de CyL para pedir la reapertura de la base militar de Monte la Reina en Toro (Zamora)

VALLADOLID, 22 (EUROPA PRESS)

Todos los partidos con representación en las Cortes han respaldado de forma unánime una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PP para pedir al Gobierno central la reapertura de la base militar de Monte la Reina en Toro (Zamora), la tiempo que exigen dotación presupuestaria para poder llevar la cabo.

El procurador 'popular' Óscar Reguera ha sido el encargado de defender esta iniciativa que ahonda en un proyecto "bueno, viable y factible" y que, además, ha sido estudiado técnicamente y goza de un "abrumador" respaldo político e institucional y forma parte de uno de los compromisos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Finalmente, una vez modificado el texto, ha contado con el respaldo del PSOE pese a las críticas de la socialista Ana Sánchez, quien ha culpado al PP se ser lo "máximos responsables" de la "alarmante" situación por la que atraviesa la provincia de Zamora.

Sánchez ha señalado que el presidente Pedro Sánchez estará siempre "a favor" de "devolver esperanza a una tierra tras 33 años de gobiernos de la derecha frente al boicot, ruido y sainete del PP con un proyecto del que dependen generaciones enteras".

"Monte la Reina es una realidad que sacaremos los socialistas adelante, a pulmón, con o sin ustedes, con la gente y no con una derecha despiadada que ha desvalijado a nuestra tierra y han echado a nuestros hijos, ya que no ayudan, no estorben", ha zanjado.

Tras esta intervención, el procurador 'popular' ha pedido "prudencia y serenidad". "El tema que nos ocupa es serio y riguroso, parece mentira que usted que pertenece haya tintado de color político, de rosa, un proyecto que va a beneficiar a sus convecinos", ha criticado Reguera, quien ha considerado un ejercicio de "contorsionismo político" la intervención de Sánchez.

Finalmente, se ha aprobado que se inste al Gobierno a cumplir la voluntad política manifestada por el presidente del gobierno para la reapertura de las instalaciones militares de Monte la Reina, dotándolas de la oportuna actividad militar.

Además, se pide que se habilite una partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado del 2020, adecuada y suficiente, que permita el inicio de las obras de instalación de una unidad militar en el campamento de Monte la Reina, dada su importancia para el desarrollo socioeconómico de la provincia de Zamora.

Asimismo, se pide a la Junta de Castilla y León que colabore con el Gobierno de la Nación.