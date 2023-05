La única concejala de Vox en Albacete dice que deja el partido por "amenazas y presiones" de un diputado nacional

ALBACETE, 16 (EUROPA PRESS)

La única concejal de Vox en el Ayuntamiento de Albacete, Rosario Velasco, ha explicado este martes los motivos de su salida del partido "tras años de amenazas y presiones" recibidas, sobre todo, dice, por parte del diputado nacional por Albacete, Rafael Fernández-Lomana. "Estaba obsesionado conmigo", asegura la edil.

Velasco, que ya anunció el pasado mes de marzo que abandonaría el partido al finalizar el mandato por sufrir "un ensañamiento deplorable de gente que se hace llamar de bien", ha detallado este martes a qué se refería en esa rueda de prensa y ha dado nombres y apellidos de las personas de las que asegura haber recibido presiones.

Concretamente, ha cargado contra el diputado Rafa Lomana, y contra el vicesecretario de organización y diputado por Huelva, Tomás Fernández Ríos, autor de su dimisión como "presidente" de Vox Albacete en 2019.

"ME DIERON UN ULTIMÁTUM PARA DIMITIR"

"El señor Lomana me hizo única responsable de no haber sido elegido por los votantes, su única obsesión era acabar conmigo", ha aseverado, a la vez que ha explicado los motivos de su dimisión como presidenta provincial del partido. "En octubre de 2019, Tomás Fernández Ríos me citó a una reunión en la sede nacional de Vox en Madrid y en cinco minutos de reunión me dio un ultimátum de 48 horas para dimitir como presidente diciendo que merecía un castigo y que mi vida iba a cambiar", ha denunciado.

Velasco ha explicado que, tras lo ocurrido, comunicó su "decisión voluntaria" de dejar el cargo y denunció lo ocurrido al comité de garantías de la formación verde, cuya resolución más de un año después fue la de no incoar ningún expediente disciplinario contra Fernández Ríos.

La edil albaceteña ha continuado explicando de manera detallada, con fotografías, documentos y audios, el "acoso" sufrido estos años, denunciando que Lomana intentó "aislarla", solicitando la destitución de su personal de confianza, algo que no pudo hacer ya que "el nombramiento de los mismos se hace por el Pleno del Ayuntamiento y son asesores que Alcaldía cede a los grupos municipales".

ASEGURA QUE LOMANA CONOCÍA EL CASO DE ROBLES DESCALZO

Durante la rueda de prensa, Rosario Velasco ha criticado la "falta de respeto hacia los votantes", denunciando que Lomana era conocedor del escándalo de fraude fiscal de Juan Francisco Robles, número dos de la lista de Lomana, imputado a 24 años de prisión por varios delitos contra la Hacienda Pública por el IVA y el Impuesto de Sociedades.

"El asesor de mi grupo alertó a Lomana de la imputación del señor Robles y la gravedad de los hechos, pero este, lejos de escandalizarse, reaccionó diciendo que conocía perfectamente los hechos y que quién no había tenido problemas con Hacienda. Lomana dijo que ya no se podía hacer nada y que si salía la noticia lo haría dimitir voluntariamente", ha dicho la edil.

"SE PENSABA QUE ERA SUPERVIVIENTES"

Velasco ha criticado a Lomana por su comportamiento, "se creía que estábamos en Supervivientes, en una especie de competición por ver quién era más relevante", así como a la dirección nacional del partido, "conocedora de los hechos".

La concejal ha finalizado la rueda de prensa enseñando algunos de los mensajes recibidos a través de redes sociales en las últimas semanas, con amenazas y presiones, y se ha despedido emocionada, lamentando "la deriva" del partido y agradeciendo el apoyo de los albaceteños.

"Es por esto y por mucho más que al acabar el mandato lo abandonaré, pero me voy con mis principios y mis valores intactos. Ha sido para mi un verdadero honor haber sido la voz de tantos albaceteños, a todos ellos, mi agradecimiento más sincero por su cariño y lealtad".

Por último, ha reiterado que el grupo municipal de Vox ha devuelto más del 80 por ciento de la asignación municipal, más de 31.000 euros, algo de lo que dice "estar muy orgullosa".

Sobre las listas de Vox de cara a los próximos comicios del 28 de mayo, Velasco no ha querido opinar. "Yo no hago las listas, yo me voy, con la misma libertad con la que llegué me voy, no opino", y se ha despedido asegurando que "no tiene miedo ninguno".