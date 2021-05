(A)Unicaja Banco gana 43 millones hasta marzo (-7,4%), tras destinar 25 millones a dotaciones extraordinarias

MÁLAGA, 5 (EUROPA PRESS)

El Grupo Unicaja Banco ha obtenido un beneficio neto de 43 millones de euros al cierre del primer trimestre de 2021 lo que supone un descenso del 7,4% respecto al mismo periodo de un año antes, tras destinar durante este periodo 25 millones de euros a dotaciones extraordinarias para reforzar la cobertura del potencial impacto económico derivado de la pandemia del coronavirus Covid-19. Sin estas provisiones extraordinarias, el resultado habría alcanzado los 53 millones de euros.

Así lo informa la propia entidad en un comunicado, en el que recuerda que el proceso de fusión con Liberbank sigue su curso tras ser aprobado el proyecto por sus respectivas Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas y prevé que la obtención de las autorizaciones regulatorias preceptivas tenga lugar a finales del segundo trimestre o principios del tercero.

El vídeo del día Monasterio tira la propaganda de Femen a la basura

Unicaja Banco destaca que el principal indicador de la evolución de la rentabilidad del negocio recurrente, el margen básico, ha crecido en términos interanuales un 2,8%, mientras que el resultado básico aumenta un 27,8%.

Según la entidad, las principales claves de los resultados en el primer trimestre han sido la mejora de la rentabilidad del negocio básico; el crecimiento de la actividad de negocio; la reducción continuada de los gastos de explotación; la disminución de los activos no productivos "reforzando los altos niveles de coberturas"; las elevadas ratios de solvencia y liquidez, "que confirman la fortaleza de la entidad para afrontar la situación actual y seguir dando respuesta a sus clientes en el actual contexto de incertidumbre".

En concreto, Unicaja Banco ha mejorado su margen básico (margen de intereses + comisiones) un 2,8% en relación con el mismo período del ejercicio anterior, que se produce tanto en el margen de intereses (+3,6%) como en las comisiones (+0,9%). Por su parte, los gastos de explotación se han reducido en 9 millones de euros (-6,1%) en relación con el mismo período de 2020, lo que ha permitido mejorar su resultado básico (margen intereses + comisiones - gastos de explotación) en un 27,8% en términos interanuales.

ACTIVOS NO PRODUCTIVOS

Por otro lado, a pesar del retraso de la recuperación económica tras la pandemia, Unicaja Banco ha continuado reduciendo sus activos no productivos (NPAs) en un 8,4% (-208 millones de euros) en los últimos 12 meses y en un 0,7% en el último trimestre (-17 millones). El alto nivel de cobertura mejora en 6,8 puntos respecto al año anterior y en 0,7 puntos en el primer trimestre de 2021 para situarse en el 65,9%, tras realizar dotaciones extraordinarias por Covid-19 por importe de 25 millones, que, incluyendo las efectuadas en 2020 por este concepto, se elevan a 225 millones al cierre del trimestre. Todo ello sitúa la ratio Loan to Deposit (LTD) en el 64,2%, mientras que las ratios de capital CET1 y de Capital Total ascienden a 16,5% 1 y 18,0%, respectivamente, aumentando el exceso de esta última frente a los requerimientos SREP hasta los 1.283 millones.

En este escenario, Unicaja Banco ha aprobado hasta el momento más de 13.000 solicitudes de préstamos con aval ICO de autónomos y empresas, por un límite cercano a los 1.000 millones de euros, y tramitado más de 24.000 solicitudes de moratoria, tanto legales como sectoriales, sobre préstamos hipotecarios y personales, que afectan a un volumen actual de crédito de aproximadamente 860 millones de euros, de los que mantienen vigente su moratoria únicamente en torno a 580 millones de euros.

El margen de intereses ha registrado un incremento interanual del 3,6%, con una mejora de los costes de financiación tanto minoristas como mayoristas. Unicaja Banco destaca la disminución en los últimos doce meses de los costes minoristas, derivada del vencimiento de pasivos a plazo de coste elevado, que continuará hasta mediados del presente ejercicio. Según la entidad, ello ha contribuido a compensar el impacto negativo de la disminución de los tipos de mercado sobre los ingresos financieros procedentes del crédito y consolidar la mejora del margen de clientes registrada en el segundo semestre de 2020.

Por su parte, las comisiones registran un incremento interanual del 0,9%, impulsadas por el aumento de los ingresos por servicios de cobros y pagos, que compensan la disminución interanual de las comisiones procedentes de comercializar productos financieros no bancarios, "extraordinariamente altas" en el primer trimestre de 2020. Unicaja Banco subraya la continuación de la política de contención y reducción de los gastos de explotación, recortada un 6,1% en los últimos 12 meses, periodo en el que el resultado básico de la entidad ha crecido un 27,8%, pasando de 53 millones en el primer trimestre de 2020 a 68 millones en este ejercicio.

La entidad destaca igualmente el "incremento prudente" de los niveles de cobertura de su cartera crediticia mediante una "política rigurosa de reclasificación de operaciones a stage 2 y a dudoso subjetivo, que incrementan el coste del riesgo recurrente, así como con la creación adicional de coberturas extraordinarias que tienen en cuenta las incertidumbres respecto a los impactos de la pandemia". En este sentido, el saneamiento neto del crédito en el primer trimestre de 2021 supone un coste del riesgo de 52 puntos básicos, del que 16 son recurrentes y el resto incluye provisiones extraordinarias realizadas para cubrir potencialesefectos adicionales de la pandemia.

ACTIVIDAD COMERCIAL Y TASA DE MOROSIDAD

Por su parte, la actividad comercial de Unicaja Banco ha seguido aumentando durante el trimestre con un crecimiento del 38% en la formalización de nuevas operaciones de préstamos en el sector privado, que alcanza el 39% entre particulares, lo que supone el mayor nivel de producción trimestral de los últimos dos años. Según la entidad, este aumento de la producción ha permitido registrar un ligero incremento neto (0,1%) en el saldo de crédito no dudoso (performing) del sector privado con respecto al cierre de 2020, mientras que el total crédito no dudoso a clientes se mantiene en los mismos niveles que a finales del año pasado.

El aumento en los recursos de clientes, del 1,3% en el trimestre y del 9,6% interanual, se produce tanto en los depósitos en balance (1,4% en el trimestre y 9,8% interanual) como en los captados mediante productos de fuera de balance y seguros (0,8% en el trimestre y 8,9% interanual). Por productos, destacan los aumentos en Administraciones públicas (4,2% en el trimestre y 15,6% interanual), en las cuentas a la vista del sector privado (2,3% en el trimestre y 16,5% interanual) y en fondos de inversión (2,9% en el trimestre y 13,9% en el conjunto de los doce últimos meses).

La reducción de activos no productivos -NPAs- (dudosos más adjudicados inmobiliarios) ralentiza su reducción respecto a períodos anteriores con una disminución de 17 millones en el primer trimestre, que eleva la rebaja acumulada en los últimos doce meses a 208 millones (un 8,4%), con bajadas del -11,3% en los activos dudosos y del -5,1% en los adjudicados. El saldo de activos dudosos del Unicaja Banco, a cierre del primer trimestre, se sitúa en 1.184 millones, y el de inmuebles adjudicados en 1.072 millones. La caída de dudososen los últimos doce meses rebaja la tasa de morosidad en 0,5 puntos hasta situarse en el 4,2%.

En términos de solvencia, al cierre del primer trimestre de 2021, Unicaja Banco ha reforzado su situación, presentando una ratio de capital ordinario de primer nivel (CET-1) del 16,5%, y de capital total del 18,0%, ambas entre las más elevadas del sector, y con un incremento en relación con el mismo período del ejercicio anterior de 1,1 y 1,2 puntos, respectivamente, lo que se traduce en un incremento del exceso sobre los requerimientos SREP de capital total hasta los 1.283 millones. En términos de 'fully loaded', Unicaja Banco cuenta con una ratio CET-1 del 15,1% y de capital total del 16,7%.