UniCredit sondea a Andrea Orcel como consejero delegado, según 'FT'

UniCredit habría tanteado a algunos de los banqueros europeos más reputados entre aquellos con disponibilidad para asumir las riendas del mayor banco italiano, incluyendo los nombres de Andrea Orcel, Tidjane Thiam o Martin Blessing tras la dimisión de su consejero delegado, Jean Pierre Mustier, quien a finales del pasado mes de noviembre anunció que dejará la dirección de UniCredit en abril de 2021, según 'Financial Times'.

La junta de UniCredit ha estado investigando a los potenciales candidatos y tomará una decisión dentro de las próximas cuatro semanas, según indicaron al periódico personas familiarizadas con el proceso.

Entre los principales nombres que estaría manejando la entidad italiana, el diario señala a Andrea Orcel, exdirector del banco de inversión de UBS, aunque apunta que para lograr la aprobación de los reguladores probablemente tendría primero que "desenredarse" de la demanda de 112 millones de euros interpuesta contra el Santander, al que el italiano demandó tras haberle retirado la oferta para convertirse en consejero delegado del banco español.

El banquero italiano cuenta a su favor con una estrecha relación con UniCredit, ya que tomó parte en el proceso de fusión entre Credito Italiano y UniCredito que en 1998 dio origen al grupo, que le siguió como cliente a UBS cuando en 2012 Orcel cambió Merrill Lynch por la entidad helvética, aunque en su su contra podría jugar que la junta prefiriese a alguien con experiencia en préstamos comerciales, no solo en banca de inversión, así como la oposición sindical.

"Queremos un italiano no agresivo que no cierre sucursales y anuncie miles de despidos después del acuerdo con MPS", ha señalado Lando Sileoni, secretario general de FABI.

Otro obstáculo para la designación de Orcel sería el nivel salarial relativamente bajo que puede ofrecer UniCredit, que en 2019 pagó a Mustier 1,2 millones de euros.

Al margen del banquero italiano, otro de los candidatos favoritos sería el ex consejero delegado de Credit Suisse Tidjane Thiam, según fuentes consultadas por el rotativo de referencia en la City, que apuntaron también los nombres de Martin Blessing, ex consejero delegado de Commerzbank, al igual que los de 'insiders' como Diego De Giorgi, exbanquero de Bank of America y actual directivo del banco italiano, además del responsable de banca comercial de UniCredit, Niccolò Ubertalli.

El presidente entrante de UniCredit, Pier Carlo Padoan, que en su época como ministro de Finanzas de Italia supervisó el rescate del Monte dei Paschi, estaría liderando el proceso de búsqueda, que la entidad italiana confía en culminar con su decisión definitiva el próximo 10 de febrero.