Unidas Podemos acusa de "deslealtad" a Pedro Sanchez en el caso del Rey Juan Carlos, ignorando la coalición

Pide al Gobierno retirar el título de rey emérito y anuncia una batería de leyes en el Congreso para "controlar" la Casa Real

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha acusado de deslealtad al presidente Pedro Sánchez en la gestión de la salida del país del Rey Juan Carlos, pues considera que no ha sido "leal" con su socio de coalición.

"No ha actuado como presidente de un Gobierno de coalición, sino que ha actuado como presidente de un Gobierno solo del PSOE o de presidente del régimen del 78, pero no ha sido leal a su socio porque no solo no ha compartido la decisión de ayudar al Rey emérito a marcharse de España, sino que tampoco nos ha informado en ningún momento de las diferentes circunstancias que rodeaban esta situación", ha reprochado.

En rueda de prensa, Asens ha negado que la marcha de Juan Carlos I sea un asunto privado o familiar, ya que hay "presuntos delitos muy graves que afectan al exjefe el Estado" y le ha acusado de no ponerse a disposición de la justicia.

A partir de ahí, el también portavoz de En Comú ha anunciado que a partir de septiembre llevarán al Congreso una batería de leyes para tener una mayor regulación sobre la actividad de la Casa Real y para "controlar" la figura del Rey y "someter a la monarquía al principio de transparencia, de neutralidad y al principio democrático para acabar con sus privilegios y sus aforamientos".

En su opinión, la ley actual y el título II de la Constitución, que regula la Corona "es poco detallado, hay muchas sombras y zonas opacas y esto ha permitido que suceda lo que ha sucedido con el Rey emérito", y esto es lo que quiere modificar.

De esta manera, Asens ha explicado que uno de los objetivos de las propuestas es garantizar la plena transparencia en las cuentas de la Casa Real: "Tenemos derecho a saber cada ingreso, cada gasto, cada cuenta, sueldo y comisión que sale de la Casa Real", y también plantea someter a la monarquía al Tribunal de Cuentas y conocer su coste real.

RENDICIÓN DE CUENTAS

También propone "prohibir de forma expresa que los miembros de la familia real puedan realizar tareas de intermediación en favor de terceras personas, empresas o abrir cuentas en el extranjero", además de que el Rey rinda cuentas ante el Congreso de manera anual.

Asimismo, en la batería de propuestas se incluye la despenalización de los delitos de injurias y calumnias a la Corona, y revisar las causas que pueden inhabilitar al monarca.

Asens ha pedido también impulsar un decreto ley del Gobierno para retirar el título de Rey emérito a Juan Carlos I: "Creemos que no es digno de este honor que le fue otorgado", y ha explicado que otra de las medidas que se plantean los comuns es pedir en el Congreso un referéndum sobre la monarquía, aunque ha dicho que todavía la están trabajando.

Por su parte, la presidenta de los 'comuns' en el Parlament, Jéssica Albiach, ha avanzado que en el pleno extraordinario de la Cámara catalana propondrán una serie de medidas sobre la corrupción y también plantearán la necesidad de hacer un referéndum para que la ciudadanía decida entre monarquía y república.

EL REPUBLICANISMO NO SON SOLO PALABRAS

Considera que "el republicanismo no puede ser solo palabras, también tiene que ser hechos", y ve necesario luchar contra la impunidad y para garantizar que ningún ciudadano está por encima de la ley.

Así, ha recriminado al PSOE que "aplauda la huida" del Rey emérito y ha preguntado qué opinión tiene el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, porque, según ella, se está escondiendo del debate sobre la monarquía.

"Lo que le pedimos al PSC es que esté a la altura de su historia, de sus militantes y de sus principios, y que deje de confundirse con Cs", ha sentenciado.