Unidas Podemos acusa a Moreno de "desestabilizar" Andalucía "manoseando" con "frivolidad" la convocatoria de elecciones

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

La portavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha acusado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de estar generando una "desestabilización institucional" en la comunidad autónoma al estar "manoseando" la convocatoria de elecciones con "frivolidad".

En rueda de prensa en el Parlamento, la portavoz de Unidas Podemos ha comentado así el "posible adelanto electoral" en Andalucía y "los reiterados retrasos" del mismo por parte del presidente de la Junta, al que ha afeado que se está comportando en esta cuestión "con una frivolidad impropia de la responsabilidad que ostenta".

"Siendo cierto que es su atribución y su competencia" la convocatoria de elecciones, "también por ser una atribución y un privilegio propio debiera gestionarlo con mayor responsabilidad", ha manifestado, en relación al presidente de la Junta, Inmaculada Nieto, que ha puesto de relieve que Moreno ha estado "presumiendo" durante "toda la legislatura" de la "estabilidad institucional" que propiciaba su gobierno o "cómo ésta generaba una estabilidad en el entorno que favorecía la economía y la buena marcha de las cosas en Andalucía".

Ahora, en cambio, "la manera en que (Moreno) ha instaurado este ambiente de provisionalidad y de incertidumbre ante una inminente o no convocatoria electoral, evidentemente ha desestabilizado en términos institucionales la comunidad autónoma", según ha criticado Inmaculada Nieto, quien ha advertido de que ello tiene "su traducción en la actividad económica y en los planes de cualquier sector económico o empresas ante un momento en el que nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar, cuándo y qué consecuencias va a tener en función del momento que se elija".

"Que se conduzca así el presidente de la Junta es irresponsable, frívolo y muy soberbio", ha aseverado la también parlamentaria de IU antes de agregar que el que "no sea nuevo no quiere decir que no sea grave", y al respecto ha lamentado que "no es la primera vez que los cálculos electoralistas de una organización política ponen en jaque la estabilidad de una comunidad autónoma o hacen pender de una amenaza de paralización proyectos o iniciativas porque quien gobierna está pendiente de cuándo le salen mejor las cuentas a él o a su partido".

Nieto ha insistido en criticar "este estar manoseando la convocatoria" electoral, "hablando sólo de esto, haciéndose el interesante, eludiendo problemas muy graves que tiene Andalucía", con "una crisis que se está agravando" con "un encarecimiento de precios" que genera "una afectación global en la comunidad para la que el Gobierno andaluz no tiene respuesta".

"PARALIZACIÓN DE MÁQUINAS"

En esa línea, ha considerado que es "evidente" la "inestabilidad institucional y paralización de máquinas" en Andalucía, y ha advertido de que "el decreto en el que cifra toda su capacidad de reacción el Gobierno de la Junta no es más que la transposición al ámbito autonómico de las indicaciones que el Real Decreto del plan de choque estatal ha dado a las comunidades autónomas, en cuanto a compensar a las empresas con las que se contratan bienes y servicios el encarecimiento de los materiales que necesitan en sus procesos productivos o de prestación de servicios".

La representante de Unidas Podemos ha lamentado que "la Junta no va a ayudar con ese decreto a ninguna empresa a sufragar el incremento de la masa salarial para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo", y ha puesto de relieve que desde el Gobierno andaluz "se ha dado mucho bombo a la supresión de algunas tasas, sobre todo para el sector agropecuario, obviando mencionar que va a bajar algunas tasas que subió en la modificación de la Ley de Tasas de hace apenas cuatro meses, que las va a bajar por tres meses, y que rechazó hace cuatro meses que esas tasas se quitaran con carácter definitivo".

TOMARSE EL PARLAMENTO "COMO EL PITO DE UN SERENO"

Por otra parte, la portavoz de Unidas Podemos ha acusado también al Gobierno andaluz de tomarse el Parlamento "como el pito de un sereno" con "consentimiento" de la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet (Cs).

Al respecto, ha denunciado que el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, "suspendió" su comparecencia en comisión parlamentaria este martes "porque tenía Consejo de Gobierno en Málaga", pero la sesión de la comisión se programó para la tarde, por lo que "hubiera tenido tiempo de llegar si no se hubiera quedado de público y palmero" en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo que dio el presidente de la Junta, Juanma Moreno, según ha advertido Inmaculada Nieto.

La parlamentaria también ha criticado que el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, "alegó motivos personales y trabajo en su Consejería para no celebrar su comisión", que finalmente sí se va a desarrollar este miércoles por la tarde, según ha subrayado Inmaculada Nieto, que ha puesto de relieve que lo que realmente impedía al consejero comparecer por la mañana era su asistencia a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP en Madrid.

Al respecto, la diputada de Unidas Podemos ha considerado que "no es mínimamente razonable" y "no tiene un pase" que el consejero "se vaya a una reunión de su partido y quiera faltar a la comisión" de Hacienda.

De igual modo, Inmaculada Nieto ha criticado que la presidenta del Parlamento "tenía previsto celebrar mañana --este jueves-- una Mesa en el Senado", algo que contraviene el Estatuto de Autonomía, porque "la Mesa no está habilitada para celebrarse fuera del territorio andaluz", según ha advertido la representante de Unidas Podemos, grupo que trasladó a Bosquet que no iba a participar en esa "excursión al Senado".

Así las cosas, Inmaculada Nieto ha lamentado que la situación en Andalucía se resume actualmente en que "se agravan los problemas", y el presidente de su gobierno autonómico, "que tiene recursos disponibles para intervenir en ello", está "encantado de conocerse, jugando a ver qué frase recurrente digo hoy para mantener aquí la duda de cuándo convoco o no elecciones".

Además, "lo único que es capaz de hacer" la Junta "es criticar al Gobierno de España" mientras "no tiene planificación seria, contundente, que se pueda poner sobre la mesa ya a los sectores y las casas de familia que lo están pasando muy mal", según ha denunciado Inmaculada Nieto, que también ha criticado que el Parlamento andaluz, "por un lado, da por finalizada la legislatura, por otro lado no y, en mitad de todo esto", la comunidad está "en manos de personas bastante irresponsables y frívolas y que, en modo alguno, están poniendo por delante el interés general de Andalucía", ha abundado Inmaculada Nieto antes de sentenciar que "todo esto es tacticismo electoral de la más baja estopa".