Unidas Podemos acusa al PP de "blanquear a la ultraderecha": "Le Pen es la mitad de facha que Monasterio"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El candidato de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid Agustín Moreno ha acusado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de estar "blanqueando a la ultraderecha", lo que es una "vergüenza" y un "escarnio" para Europa, pues "Marine Le Pen es la mitad de facha que (Rocío) Monasterio".

"Almeida ha dicho que es fascista y saben gobernar, es mentira porque no saben gobernar, porque gobiernan para una minoría, porque no gobiernan para el bien común", ha lanzado.

Por su parte, la número dos de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid y coportavoz de la formación morada, Isa Serra, ha tildado a Ayuso de "fanática" y ha reclamado apoyo para revertir su modelo de gestión privada de las residencias de mayores.

Así lo han trasladado ambos durante un acto electoral en la localidad de Alcorcón junto al cabeza de cartel electoral, Pablo Iglesias, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de la formación morada, Rafa Mayoral, y los también candidatos a la Asamblea de Madrid Alejandra Jacinto, Serigne Mbaye, Jesús Santos y Vanessa Lillo.

PROTOCOLOS QUE "DEJARON MORIR" A MAYORES EN RESIDENCIAS

Serra ha recriminado que la presidenta regional que cuando llegó la pandemia, en lugar de poner recursos para mejorar los servicios, aplicó unos protocolos que "dejaron morir a más de 7.000 personas".

En este sentido, ha relatado que ella perdió a su tía en una residencia privada, algo que no es raro en Madrid, y vio como durante días no la atendían pese a estar contagiada de coronavirus.

"La dejaron morirse indignamente en una residencia, la abandonaron", ha apuntado Serra para subrayar que, precisamente, lo ocurrido en las residencias de mayores es un motivo para "echar a Ayuso" y conseguir revertir el modelo de residencias, así como impedir que la "extrema derecha llegue al Gobierno".

También ha lamentado que "la maquinaria" de ciertos medios de comunicación saquen "mentiras" sobre Podemos a pocos días de las elecciones y ha proclamado que les atacan porque "nunca van a olvidar de qué lado están".

En esta línea, ha dicho que Iglesias es garantía de que se terminarán las políticas del PP al haber demostrado ya que "cuando da su palabra, la cumple", junto a su compromiso de "dar pelea al fascismo" como evidenció al levantarse de un debate ante la "indecencia" de la candidata de Vox, que se "jactaba" de una víctima de amenazas de muerte.

MAYORAL: "CUANDO SE REVIERTEN PRIVATIZACIONES, SE REVUELVEN"

Por otro lado, Rafa Mayoral, ha loado la decisión de Iglesias para dar el salto como candidato en estos comicios y demostrar que el "capital político" siempre debe estar "al servicio del pueblo".

Aunque ha llamado a "estar alerta" dado que las personas que compongan el próximo Gobierno regional tienen que "revertir privatizaciones" y, cuando eso ocurre", "se revuelven". Lo demuestra, a su juicio, que atacaron a Colau porque "quiso que el servicio de agua fuera pública" y arremeten contra "la gente que está en el Gobierno cuando defienden el interés del pueblo".

Mientras, Vanessa Lillo ha censurado que tras 26 años de gobiernos del PP en la región, Ayuso marque como concepto de libertad el "no encontrarte con tu ex", para luego añadir que a quien no quiere ver es a los familiares de las residencias de la región por el Covid-19. De esta forma, se ha comprometido a hacer "que pague por esta gestión negligente y criminal".

Mbaye ha avisado de que la extrema derecha se mueve "en la violencia y las amenazas" pero no se debe tener miedo dado que el 4 de mayo la ciudadanía demostrará que Madrid es la "tumba del fascismo y el racismo".

Por otro lado, Santos ha señalado que no se puede "normalizar que los fascistas señalen por el color de piel" ni tampoco "banalizar con el machismo". "Sin democracia no hay barrio, libertad, ni orgullo ni minicipalismo", ha desgranado.