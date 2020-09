Unidas Podemos avanza Presupuestos "expansivos" y con mucha más inversión, y cree que eso choca con Cs

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos ha avanzado este martes en el Congreso de los Diputados que "afortunadamente" los próximos Presupuestos Generales del Estado serán "expansivos" y contendrán un aumento "muy importante" de la inversión y que eso "es completamente contrario al ideario neoliberal de Ciudadanos".

Así lo ha manifestado su portavoz en la Cámara Baja, Pablo Echenique, ante la pregunta de si las reuniones del vicepresidente Pablo Iglesias con ERC y EH-Bildu de esta semana responden a un intento de excluir a Ciudadanos de un posible acuerdo presupuestario.

"No hace falta hacer ninguna presión porque ya se sacan ellos mismos de los Presupuestos", ha aclarado Echenique, señalando que el aumento del gasto que contendrán las cuentas "es completamente contrario" a los postulados de esta formación que, ha dicho, "defiende un Estado más pequeño" y "la austeridad, incluso en tiempos de crisis".

Además, ha dicho que, cuando manifiestan que "su objetivo es que uno de los dos socios no participen o su participación sea minimizada, están planteando un imposible y están hablando de un Gobierno que no existe".

"A todas luces, su objetivo no es negociar unos Presupuestos, sino dividir al Gobierno de coalición", ha apostillado Echenique, que cree que "este planteamiento en plena epidemia no es lo más sensato", pero que "tampoco es lo más sensato llegar a un acuerdo con un partido que acaba de pactar los Presupuestos en Andalucía con la ultraderecha" y que, ha dicho, "no le hace ascos a pactar con los herederos de la dictadura franquista", recordando su participación en gobiernos, como los de Madrid o Andalucía, apoyados por Vox.

"Creo que, estando en ese bloque de manera tan clara, autoexcluyéndose ellos mismos cuando pretenden dividir al Gobierno, y además lo dicen explícitamente, y teniendo en cuenta que vamos a unos Presupuestos progresivos, no hace falta hacer ninguna presión para excluir a Cs, porque la hipótesis en sí misma es inverosímil", ha concluido.