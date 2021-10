Unidas Podemos avisa a Ribera de que estarán "vigilantes" para evitar una "merma" del recorte a eléctricas

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha alertado este martes a la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de que estarán "vigilantes" y "muy atentos" a que el nuevo decreto ley para el sector eléctrico "no suponga una merma en el recorte de beneficios caídos del cielo" de las eléctricas y, por tanto, no afecte a la factura de la luz de las familias.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja antes de la reunión de Junta de Portavoces, Echenique ha asegurado que comparte con la vicepresidenta la necesidad de "protección" de la industria pero, sin embargo, son "escépticos" de que las medidas planteadas "puedan proteger a la industria de manera eficaz".

"Además, vamos a estar muy atentos de que las medidas que se adoptan no supongan una merma en el recorte de beneficios caídos del cielo y no suponga una subida en la factura de la luz de las familias", ha apostillado.

Y es que tras el decreto ley aprobado en septiembre por el Gobierno, con un plan de choque que incluyó un recorte de beneficios extraordinarios de las eléctricas a partir del sobrecoste del gas en instalaciones que no emplean en sus centrales, Ribera inició una ronda de reuniones con eléctricas, industrias y consumidores.

Durante su convalidación en la Cámara, anunció que su intención era no aplicar este recorte a la energía que se suministrara a la industria a precios anteriores a la escalada del precios. El recorte va dirigido a aquellas centrales que marcan un precio en el mercado mayorista asociado al encarecimiento de gas pero que, realmente, no utilizan este recurso y, por tanto, no sufren este sobrecoste pero se benefician de él.

Lejos de aceptar una minoración del recorte, Unidas Podemos ha trasladado una propuesta a la vicepresidenta para endurecer el mismo, y elevar del 90% al 99% la devolución de beneficios extraordinarios a partir de un determinado nivel de rentabilidad.