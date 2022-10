Unidas Podemos y Compromís, partidarios de retirar las imágenes de Juan Carlos I que lucen en el Congreso

Falange esgrime la nueva Ley de Memoria Democrática para pedir que también se quiten cuadros de Suárez y Fraga

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos y Compromís se han mostrado partidarios este martes de la retirada de las imágenes de Juan Carlos I que lucen en el Congreso de los Diputados por no considerar adecuado que en sede parlamentaria se rinda homenaje a quien ha evadido impuestos y tenido dinero en paraísos fiscales.

Así se han pronunciado en sendas ruedas de prensa portavoces de ambas formaciones al ser preguntados sobre la petición que Falange Española de las Jons ha remitido al Congreso y al Senado solicitando la retirada de las imágenes del Rey emérito, del expresidente Adolfo Suárez y del fundador del PP, exministro de Franco y 'padre' de la Constitución, Manuel Fraga, que hay en las sedes parlamentarias.

Según este partido, los retratos o bustos de Suárez, Fraga y Juan Carlos I deben ser retiradas en aplicación de la nueva Ley de Memoria Democrática que prohíbe la exhibición de elementos conmemorativos "de la sublevación militar y de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial".

A ECHENIQUE LE CHIRRÍA QUE HAYA RETRATOS DEL EMÉRITO

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, se ha centrado en la figura del emérito y ha admitido que le "chirría" que la institución acoja efigies de alguien que, además de haber sido "nombrado por Franco", ha "cometido hechos delictivos".

Echenique ha admitido no conocer el detalle de la propuesta de Falange Española pero ha adelantado que "no suena mal" y se ha comprometido a estudiarla, ya que, en su opinión, "no va desencaminada".

"A mí también me rechina ver bustos o cuadros de Juan Carlos I, no sólo por haber sido nombrado por Franco, sino por los hechos delictivos que ha cometido en los últimos años", ha dicho, sin entrar a valorar si habría que quitar también los cuadros de Suárez y Fraga.

En la misma línea, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha indicado que no merece estar expuesto en el Congreso quien se ha demostrado que "ha ocultado dinero al fisco, ha evadido y ha tenido fondos en paraísos fiscales".

Eso sí, Baldoví no ve problema en que se mantenga la imagen de Suárez, el primer presidente democrático tras la dictadura. "Puede estar perfectamente", ha dicho.