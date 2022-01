Unidas Podemos defiende "no tocar ni una coma" de la Ley de Vivienda y censura el informe del CGPJ "ilegítimo"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha reivindicado que el Ejecutivo no debe modificar "ni una coma" de la futura Ley de Vivienda en caso de informe desfavorable por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano que está "manchado de ilegitimidad" al llevar tres años con mandato "caducado".

En rueda de prensa en el Congreso, Asens ha criticado la propuesta de dictamen del órgano de gobierno de los jueces sobre este proyecto normativo, y que en su opinión revela de nuevo por qué el PP se opone a renovarlo.

"Cualquier comunicado del CGPJ está manchado de ilegitimidad", ha insistido para añadir de las "contradicciones" en esta cuestión, dado que la ley catalana que regula el alquiler hubo pronunciamiento en contra al entender que entraba competencias estatales y ahora, con una norma para toda España que recoge esta medida, se dice que invade competencias autonómicas.

Y es que Asens ha interpretado que en el fondo el CGPJ no quiere que se regule el alquiler y ha recordado que el informe del órgano judicial "es preceptivo pero no vinculante", por lo que no es obligatorio atender sus conclusiones.

Es más, ha dicho que la actual composición del CGPJ sí constituye una "amenaza grave" a la separación de poderes, dado que se está subvirtiendo el "mandato constitucional" de su renovación y, por tanto, este órgano "absolutamente ilegítimo" por su mandato caducado debe cesar de intervenir en la esfera política.

FRENTE COMÚN DE BELARRA EN DEFENSA DE LA LEY

Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra ha iniciado una ronda de contactos con colectivos sociales para hacer frente común y defender los aspectos "más ambiciosos" de la futura Ley de Vivienda.

Fuentes de este departamento no ocultan su "preocupación" ante la posibilidad de que su socio de Gobierno, el PSOE, pueda "echarse atrás" en los aspectos más ambiciosos de la ley, ante un previsible dictamen "duro" del órgano judicial.