Unidas Podemos insiste en que Villarejo debe comparecer ante la comisión de investigación sobre la 'Kitchen'

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado este martes que el excomisario José Manuel Villarejo debe ser citado por la comisión parlamentaria que investigará la 'Operación Kitchen' porque, a su juicio es una "pieza clave" de aquel operativo que al parecer se montó desde el Ministerio del Interior para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Así lo ha remarcado en una rueda de prensa al ser preguntado sobre las declaraciones del propio excomisario al diario 'El País' en las que subraya que ni el PSOE ni el PP quieren que comparezca ante este órgano.

"No me consta que el PSOE quiera o no quiera, nosotros sí queremos porque es pieza clave en la 'Operación Kitchen", ha defendido el portavoz de Unidas Podemos.

La constitución de esa comisión de investigación sigue sin fecha y los grupos aún deben comunicar sus integrantes y pactar quienes formarán parte de la mesa que dirigirá sus trabajos.

De momento, Echenique se ha limitado a señalar que su intención es poder activarla en los próximos días y que se ponga en marcha junto con la del accidente aéreo de Spanair de 2008, cuya creación se aprobó en una sesión plenaria a asada primavera y que aún está pendiente de constituirse.