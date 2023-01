Unidas Podemos pide estar "alerta" ante la posibilidad de que la derecha no reconozca resultados electorales en España

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso Enrique Santiago ha llamado este martes a estar "alerta" ante la posibilidad de que la derecha "tenga la tentación" de no reconocer futuros resultados electorales en España, que este año afronta comicios municipales, autonómicos y generales.

Así lo ha dicho en una concentración de repulsa ante el intento de golpe de Estado vivido en Brasil y de apoyo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva que ha tenido lugar frente al Congreso de los Diputados y a la que ha asistido también la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Alejandra Jacinto.

Santiago espera que en España "no ocurra nunca" algo similar a lo acontecido este domingo en Brasilia o hace dos años con el asalto al Capitolio estadounidense, pero ha resaltado que estos episodios eran "un resultado anunciado" que, a su juicio, responde a la "misma estrategia" que la derecha española desplegó hace tres años para "deslegitimar" al Gobierno de coalición" de PSOE y Unidas Podemos.

"Ya lo vivimos el 23 de febrero de 1981 y llevamos cuatro años con el incumplimiento sistemático de la Constitución por parte del PP, que entiende que cuando está en minoría no tiene que cumplirla", ha añadido Santiago, recalcando que "no hay semana en la que la derecha no insulte al Gobierno y no llame a no reconocer el funcionamiento institucional".

En este contexto, ha admitido que en Unidas Podemos existe "preocupación" de que la derecha continúe con esta deriva "irresponsable" hasta el punto de que "tenga tentaciones de no reconocer futuros resultados electorales". "Sobre todo porque el PP a fin de cuentas nació sobre la configuración política del franquismo", ha apostillado el también secretario general del Partido Comunista.