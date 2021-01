Unidas Podemos pide al Gobierno que España ratifique el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos ha registrado este viernes una iniciativa parlamentaria en el Congreso en la que pide al Gobierno que firme el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que ha entrado hoy en vigor.

Mediante una pregunta parlamentaria, firmada por el diputado ecologista Juantxo López de Uralde, Unidas Podemos recuerda que el tratado entra hoy en vigor, tres meses después de la ratificación de 50 países y lamentan que España no se encuentre entre ellos.

López de Uralde ha recordado que España sí firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, ratificado por 191 países y que España firmó el 5 de noviembre de 1987. Sin embargo "no entiende por qué aún no se ha ratificado el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares".

Es un tratado, según señala en la iniciativa registrada, que "representa el primer instrumento multilateral jurídicamente vinculante para el desarme nuclear, donde cada Estado parte se compromete a nunca y bajo ninguna circunstancia desarrollar, ensayar, producir, fabricar, adquirir de cualquier otro modo, poseer o almacenar armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares".

"Tampoco permite el emplazamiento, la instalación o el despliegue de armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares en su territorio o en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control, entre otras disposiciones", ahonda.

Por todo ello, el también presidente y portavoz de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha querido conocer si el Ejecutivo tiene pensado firmar este documento y, en ese caso, cuándo prevé hacerlo. Y también ha pedido al Gobierno que informe, en el caso de que no vaya a firmar este Tratado, de las razones que le llevarían a no hacerlo