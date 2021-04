Unidas Podemos pide a la Junta Electoral que retire ya la campaña "xenófoba" de los "energúmenos y matones" de Vox

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La candidatura de Unidas Podemos a las elecciones a la Asamblea de Madrid ha registrado este miércoles una reclamación ante la Junta Electoral Provincial de Madrid para que "urgentemente" tome medidas en relación a la campaña de la formación Vox de "marcado carácter discriminatorio y xenófobo contra el colectivo de las personas menores inmigrantes no acompañadas, incitando al odio y a la violencia contra el referido colectivo".

"En democracia no tiene cabida el racismo ni la discriminación contra la infancia migrante. Esos carteles alientan el odio, la humillación y el desprecio contra personas especialmente vulnerables. Estos carteles señalan como hacían los nazis contra los judíos y en democracia no tiene cabida el fascismo", ha dicho la 'número dos' de la lista electoral de Podemos, Isa Serra.

El vídeo del día Espinosa señala a los ‘menas’ y Calvo alude al “odio” de Vox

Se refiere así al cartel electoral de Vox instalado en la estación de Cercanías de Sol, que coloca a la izquierda la imagen de una persona mayor añadiendo la frase "Tu abuela, 426 euros de pensión/mes" con una imagen de un supuesto 'mena' con una capucha negra, una braga tapándole la boca y los ojos difuminados con el lema "Un mena, 4.500 euros al mes". Detrás se ve una imagen panorámica de Madrid y se inscribe el eslogan de Vox 'Protege Madrid. Vota seguro'".

"En democracia no tiene cabida el racismo ni la discriminación contra la infancia migrante. Esos carteles alientan el odio, la humillación y el desprecio contra personas especialmente vulnerables. "Estos niños huyen de la miseria, del hambre de sus países, y se encuentran con una miseria más grande: la extrema derecha", ha añadido Serra.

La también portavoz de Podemos calificar de grave "escuchar una y otra vez que ni fascismo ni antifascismo, o que todas las ideas son válidas, porque es darle carta blanca al odio y al fascismo". "Todo lo que dice Vox son datos falsos, a lo que siempre recurren para difundir su fascismo. Solo hay 130 plazas ocupadas por niños migrantes en Madrid. Los datos del coste por plaza son mentiras también", ha añadido.

Para Serra, uno de los problemas del sistema de protección de la infancia en la región es "el negocio privado de empresas que ha creado el PP para sus amigos". "Decir que los menas se embolsan miles de euros es un absoluto insulto e infamia. No es que se destinen recursos, sino los recortes del Partido Popular al sistema de protección supone una vulneración sistemática a los derechos de la infancia. Ayuso es verdaderamente responsable de la situación de los menas", ha dicho.

La directora de la campaña de Unidas Podemos ha asegurado además que el verdadero problema es que estos niños no acompañados "están sin escolarizar porque a Ayuso no le da la gana, sin alimentación adecuada, sin ropa y a los 18 años en la calle porque no hay programas de acompañamiento a la vida adulta".

"Entonces, cuando pasa eso, los que fracasan no son los niños, sino los poderes públicos que tienen que protegerles. Cuando recortan servicios públicos crean xenofobia. Cuando les señalan y criminalizan, ponen en riesgo las vidas de niños migrantes solos, que por el hecho de ser niños tienen garantizados los mismos derechos que cualquier otro niño de la región, que es lo que establece el derecho internacional y la legislación y los consensos que están dispuestos a echar abajo energúmenos y matones que son cobardes porque atacan a los más vulnerables para proteger a los más fuertes y crear odio entre las personas que peor lo están pasando", ha esgrimido.

Por su parte, la candidata Vanessa Lillo ha añadido que es "completamente intolerable y se puede permitir que un partido político, cualquiera que sea, se escude en la campaña electoral para difundir a su antojo un discurso de odio basado en mentiras".

De igual forma, Unidas Podemos ha planteado al órgano electoral que inste al partido ultraderechista a "abstenerse en el futuro de acciones que, en el marco de la campaña electoral, puedan dañar los derechos a la integridad moral y al libre desarrollo de la personalidad de los menores y las menores inmigrantes bajo la tutela del Estado y de la Comunidad de Madrid" y que haga lo mismo con su candidata a la Presidencia, Rocío Monasterio, para "abstenerse de realizar manifestaciones de carácter discriminatorio, racista y xenófobo contra el colectivo de personas menores inmigrantes no acompañadas".

Unidas Podemos ha completado su reclamación solicitando a la Junta Electoral que "proceda al traslado de las actuaciones a la Fiscalía correspondiente a los efectos de iniciar acciones penales con motivo de los graves hechos denunciados".